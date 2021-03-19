https://ria.ru/20210319/tekhnologii-1602066691.html

Одекоре: африканский бизнес нуждается в московских технологиях

Одекоре: африканский бизнес нуждается в московских технологиях

Африканский бизнес заинтересован в передаче московских технологий и обучении местных специалистов, считает главный операционный директор нигерийской компании... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T20:58

2021-03-19T20:58

2021-03-19T20:58

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

африка

технологии

экономика

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Африканский бизнес заинтересован в передаче московских технологий и обучении местных специалистов, считает главный операционный директор нигерийской компании Advanced Specialized Solutions Одесино Одекоре."Передача технологий – это как переливание свежей крови для экономики стран Африки", - сказал он.Одекоре выступил на круглом столе "Промышленность 360°: возможности, барьеры, кооперация", прошедшего в рамках первого международного телемоста MOSCOW — AFRICA 2021 в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Организатором мероприятия выступил Центр поддержки и развития экспорта "Моспром".По словам заместителя генерального директора по инновационно-техническому развитию столичной компании "НТЦ" "Бакор" Михаила Королева, компания готова стать помощником для потенциальных партнеров на континенте, в том числе, по наладке купленного оборудования, поставке запчастей и расходных материалов.Как сообщил руководитель департамента развития московской компании "Инфотехника" Александр Шупиков, именно передачу технологий компания видит в качестве основного своего конкурентного преимущества. "Мы сами являемся владельцами технологий. Мы понимаем, что без этого конкурировать с китайцами, европейцами и американцами невозможно", - отметил он.Руководитель отдела маркетинга ООО "Финго-Комплекс" Максим Давыдов уверен, что российские, и, в частности, столичные, компании способны стать новыми игроками на африканском рынке, где они ранее почти не присутствовали. "Сочетание качественного оборудования и конкурентоспособной цены позволит нам войти в Африку", - заключил он.

https://ria.ru/20210319/tekhnologii-1602063652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, африка, технологии, экономика