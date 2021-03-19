https://ria.ru/20210319/tekhnologii-1602066691.html
Одекоре: африканский бизнес нуждается в московских технологиях
Одекоре: африканский бизнес нуждается в московских технологиях
Африканский бизнес заинтересован в передаче московских технологий и обучении местных специалистов, считает главный операционный директор нигерийской компании... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T20:58
2021-03-19T20:58
2021-03-19T20:58
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
африка
технологии
экономика
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Африканский бизнес заинтересован в передаче московских технологий и обучении местных специалистов, считает главный операционный директор нигерийской компании Advanced Specialized Solutions Одесино Одекоре."Передача технологий – это как переливание свежей крови для экономики стран Африки", - сказал он.Одекоре выступил на круглом столе "Промышленность 360°: возможности, барьеры, кооперация", прошедшего в рамках первого международного телемоста MOSCOW — AFRICA 2021 в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Организатором мероприятия выступил Центр поддержки и развития экспорта "Моспром".По словам заместителя генерального директора по инновационно-техническому развитию столичной компании "НТЦ" "Бакор" Михаила Королева, компания готова стать помощником для потенциальных партнеров на континенте, в том числе, по наладке купленного оборудования, поставке запчастей и расходных материалов.Как сообщил руководитель департамента развития московской компании "Инфотехника" Александр Шупиков, именно передачу технологий компания видит в качестве основного своего конкурентного преимущества. "Мы сами являемся владельцами технологий. Мы понимаем, что без этого конкурировать с китайцами, европейцами и американцами невозможно", - отметил он.Руководитель отдела маркетинга ООО "Финго-Комплекс" Максим Давыдов уверен, что российские, и, в частности, столичные, компании способны стать новыми игроками на африканском рынке, где они ранее почти не присутствовали. "Сочетание качественного оборудования и конкурентоспособной цены позволит нам войти в Африку", - заключил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, африка, технологии, экономика
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Африканский бизнес заинтересован в передаче московских технологий и обучении местных специалистов, считает главный операционный директор нигерийской компании Advanced Specialized Solutions Одесино Одекоре.
"Передача технологий – это как переливание свежей крови для экономики стран Африки", - сказал он.
Одекоре выступил на круглом столе "Промышленность 360°: возможности, барьеры, кооперация", прошедшего в рамках первого международного телемоста MOSCOW — AFRICA 2021 в пресс-центре МИА "Россия сегодня"
. Организатором мероприятия выступил Центр поддержки и развития экспорта "Моспром".
По словам заместителя генерального директора по инновационно-техническому развитию столичной компании "НТЦ" "Бакор" Михаила Королева, компания готова стать помощником для потенциальных партнеров на континенте, в том числе, по наладке купленного оборудования, поставке запчастей и расходных материалов.
"Мы это делали в СНГ и готовы распространять по всему миру. Мы абсолютно уверены, что ни один наш зарубежный конкурент не сделает за нас нашу работу. Мы совершенно самостоятельны, поэтому ничто не помешает нам сделать это и на африканском континенте", - сказал он.
Как сообщил руководитель департамента развития московской компании "Инфотехника" Александр Шупиков, именно передачу технологий компания видит в качестве основного своего конкурентного преимущества. "Мы сами являемся владельцами технологий. Мы понимаем, что без этого конкурировать с китайцами, европейцами и американцами невозможно", - отметил он.
Руководитель отдела маркетинга ООО "Финго-Комплекс" Максим Давыдов уверен, что российские, и, в частности, столичные, компании способны стать новыми игроками на африканском рынке, где они ранее почти не присутствовали. "Сочетание качественного оборудования и конкурентоспособной цены позволит нам войти в Африку", - заключил он.