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https://ria.ru/20210319/taksi-1602012400.html
Водитель "Яндекс.Такси" отказался везти пассажирку за 160 рублей
Водитель "Яндекс.Такси" отказался везти пассажирку за 160 рублей
Представители "Яндекс. Такси" разбираются в ситуации, когда таксист отказался везти жительницу Калининграда из-за слишком низкой, по его мнению, стоимости... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T16:34
2021-03-19T17:08
яндекс.такси
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 19 мар - РИА Новости. Представители "Яндекс. Такси" разбираются в ситуации, когда таксист отказался везти жительницу Калининграда из-за слишком низкой, по его мнению, стоимости поездки в 160 рублей.В одном из калининградских сообществ в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором водитель такси, которого жительница Калининграда вызвала через приложение "Яндекс", отказывается везти ее, не согласившись с ценой в 160 рублей, назначенной сервисом, поскольку с учетом сервисных сборов и комиссии поездка для него будет убыточной. По словам пассажирки, расстояние составляло 12 километров."Безусловно, водитель не должен был отказываться от поездки. А хамить он вообще не имел никакого права. Мы нашли обращение в поддержку и видим, что наши коллеги уже разбираются с этим водителем", - написали сотрудники сервиса "Яндекс" в комментариях под постом.Позднее водитель написал, что сам уволился и больше не хочет иметь дел с такси. По его словам, по условиям работы с сервисом, водитель получает заказ на поездку, но о своем маршруте и стоимости поездки ему не сообщают. Конечный пункт назначения он видит только после прибытия к пассажиру, а цена поездки для него открывается уже после того, как поездка начинается.Ситуация вызвала споры среди подписчиков. Кто-то поддержал пассажирку, поскольку стоимость проезда определяет сервис. Другие считают, что водитель имел право отказать в услугах.
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яндекс.такси, калининград, происшествия

Водитель "Яндекс.Такси" отказался везти пассажирку за 160 рублей

16:34 19.03.2021 (обновлено: 17:08 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЛоготип службы "Яндекс.Такси"
Логотип службы Яндекс.Такси - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЛИНИНГРАД, 19 мар - РИА Новости. Представители "Яндекс. Такси" разбираются в ситуации, когда таксист отказался везти жительницу Калининграда из-за слишком низкой, по его мнению, стоимости поездки в 160 рублей.
В одном из калининградских сообществ в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором водитель такси, которого жительница Калининграда вызвала через приложение "Яндекс", отказывается везти ее, не согласившись с ценой в 160 рублей, назначенной сервисом, поскольку с учетом сервисных сборов и комиссии поездка для него будет убыточной. По словам пассажирки, расстояние составляло 12 километров.
"Безусловно, водитель не должен был отказываться от поездки. А хамить он вообще не имел никакого права. Мы нашли обращение в поддержку и видим, что наши коллеги уже разбираются с этим водителем", - написали сотрудники сервиса "Яндекс" в комментариях под постом.
Позднее водитель написал, что сам уволился и больше не хочет иметь дел с такси. По его словам, по условиям работы с сервисом, водитель получает заказ на поездку, но о своем маршруте и стоимости поездки ему не сообщают. Конечный пункт назначения он видит только после прибытия к пассажиру, а цена поездки для него открывается уже после того, как поездка начинается.
Ситуация вызвала споры среди подписчиков. Кто-то поддержал пассажирку, поскольку стоимость проезда определяет сервис. Другие считают, что водитель имел право отказать в услугах.
Такси - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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Яндекс.ТаксиКалининградПроисшествия
 
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