https://ria.ru/20210319/taksi-1602012400.html

Водитель "Яндекс.Такси" отказался везти пассажирку за 160 рублей

Водитель "Яндекс.Такси" отказался везти пассажирку за 160 рублей

Представители "Яндекс. Такси" разбираются в ситуации, когда таксист отказался везти жительницу Калининграда из-за слишком низкой, по его мнению, стоимости... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T16:34

2021-03-19T16:34

2021-03-19T17:08

яндекс.такси

калининград

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582043538_60:0:2844:1566_1920x0_80_0_0_3892942e65254b30b920415fb1b7666c.jpg

КАЛИНИНГРАД, 19 мар - РИА Новости. Представители "Яндекс. Такси" разбираются в ситуации, когда таксист отказался везти жительницу Калининграда из-за слишком низкой, по его мнению, стоимости поездки в 160 рублей.В одном из калининградских сообществ в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором водитель такси, которого жительница Калининграда вызвала через приложение "Яндекс", отказывается везти ее, не согласившись с ценой в 160 рублей, назначенной сервисом, поскольку с учетом сервисных сборов и комиссии поездка для него будет убыточной. По словам пассажирки, расстояние составляло 12 километров."Безусловно, водитель не должен был отказываться от поездки. А хамить он вообще не имел никакого права. Мы нашли обращение в поддержку и видим, что наши коллеги уже разбираются с этим водителем", - написали сотрудники сервиса "Яндекс" в комментариях под постом.Позднее водитель написал, что сам уволился и больше не хочет иметь дел с такси. По его словам, по условиям работы с сервисом, водитель получает заказ на поездку, но о своем маршруте и стоимости поездки ему не сообщают. Конечный пункт назначения он видит только после прибытия к пассажиру, а цена поездки для него открывается уже после того, как поездка начинается.Ситуация вызвала споры среди подписчиков. Кто-то поддержал пассажирку, поскольку стоимость проезда определяет сервис. Другие считают, что водитель имел право отказать в услугах.

https://ria.ru/20210318/delo-1601902920.html

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс.такси, калининград, происшествия