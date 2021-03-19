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Путин обсуждал российско-американские отношения на совещании с Совбезом
Путин обсуждал российско-американские отношения на совещании с Совбезом
Тема российско-американских отношений была затронута на оперативном совещании президента РФ Владимир Путина с постоянными членами Совбеза, сообщил... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T12:50
2021-03-19T12:50
совет безопасности рф
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Тема российско-американских отношений была затронута на оперативном совещании президента РФ Владимир Путина с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин в Кремле провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Вопросы оргпреступности были профильной темой, ну, разумеется, затрагивались и актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе. Конечно же, и российско-американские отношения", - сказал Песков журналистам.Остальные встречи и внутренние совещания у президента имеют непубличный характер, добавил он.
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совет безопасности рф, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

Путин обсуждал российско-американские отношения на совещании с Совбезом

12:50 19.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Тема российско-американских отношений была затронута на оперативном совещании президента РФ Владимир Путина с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин в Кремле провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Вопросы оргпреступности были профильной темой, ну, разумеется, затрагивались и актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе. Конечно же, и российско-американские отношения", - сказал Песков журналистам.
Остальные встречи и внутренние совещания у президента имеют непубличный характер, добавил он.
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Совет Безопасности РФДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
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