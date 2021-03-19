https://ria.ru/20210319/sovbez-1601960636.html
Путин обсуждал российско-американские отношения на совещании с Совбезом
Путин обсуждал российско-американские отношения на совещании с Совбезом
Тема российско-американских отношений была затронута на оперативном совещании президента РФ Владимир Путина с постоянными членами Совбеза, сообщил... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T12:50
2021-03-19T12:50
2021-03-19T12:50
совет безопасности рф
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601930006_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c62bc5e0453f6a7bfacd5d859601f697.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Тема российско-американских отношений была затронута на оперативном совещании президента РФ Владимир Путина с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин в Кремле провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Вопросы оргпреступности были профильной темой, ну, разумеется, затрагивались и актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе. Конечно же, и российско-американские отношения", - сказал Песков журналистам.Остальные встречи и внутренние совещания у президента имеют непубличный характер, добавил он.
https://ria.ru/20210318/bayden-1601825965.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601930006_1349:756:3072:2048_1920x0_80_0_0_ffe86fc4af534c729d2cecda50a53940.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет безопасности рф, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире