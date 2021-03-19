https://ria.ru/20210319/sovbez-1601960636.html

Путин обсуждал российско-американские отношения на совещании с Совбезом

Путин обсуждал российско-американские отношения на совещании с Совбезом

Тема российско-американских отношений была затронута на оперативном совещании президента РФ Владимир Путина с постоянными членами Совбеза, сообщил... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:50

2021-03-19T12:50

2021-03-19T12:50

совет безопасности рф

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Тема российско-американских отношений была затронута на оперативном совещании президента РФ Владимир Путина с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин в Кремле провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Вопросы оргпреступности были профильной темой, ну, разумеется, затрагивались и актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе. Конечно же, и российско-американские отношения", - сказал Песков журналистам.Остальные встречи и внутренние совещания у президента имеют непубличный характер, добавил он.

https://ria.ru/20210318/bayden-1601825965.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности рф, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире