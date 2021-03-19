https://ria.ru/20210319/shpionazh-1601970608.html
Двоих болгарских военных задержали по подозрению в шпионаже
Двоих болгарских военных задержали по подозрению в шпионаже
Двое военнослужащих Болгарии задержаны по подозрению в разглашении секретной информации другому государству, какая именно эта страна, не уточняется, сообщает... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:29
2021-03-19T13:29
2021-03-19T13:30
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Двое военнослужащих Болгарии задержаны по подозрению в разглашении секретной информации другому государству, какая именно эта страна, не уточняется, сообщает пресс-служба минобороны республики."Двое военнослужащих министерства обороны задержаны на 72 часа по постановлению прокурора прокуратуры округа София по подозрению передаче секретной информации в пользу иностранного государства", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.Отмечается, что задержание произошло по результатам "оперативно-розыскных операций спецслужб", по этому делу возбуждено досудебное производство.
https://ria.ru/20210228/sanktsii-1599283914.html
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