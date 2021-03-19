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Санкции США на госдолг не угрожают системными рисками, заявила Набиуллина
Санкции США на госдолг не угрожают системными рисками, заявила Набиуллина
Введение санкций США на государственный долг РФ может привести к краткосрочным колебаниям курса рубля, но системных рисков не несет, заявила в ходе брифинга... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T15:48
2021-03-19T15:59
эльвира набиуллина
сша
экономика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Введение санкций США на государственный долг РФ может привести к краткосрочным колебаниям курса рубля, но системных рисков не несет, заявила в ходе брифинга глава Банка России Эльвира Набиуллина."Что касается темы санкций США на государственный долг, эта тема постоянно обсуждается, мы ее многократно обсуждали. Если такие санкции будут, могут быть краткосрочные колебания ликвидности, но, в целом, у нас уровень государственного долга очень небольшой... по международным меркам, один из самых низких", - сказала Набиуллина."И то, что проводится ответственная бюджетная политика и госдолг находится в постоянно контролируемой зоне - это не создает каких-то системных рисков финансовой стабильности. В любом случае у нас есть все инструменты для того, чтобы с волатильностью на финансовом рынке справляться", - добавила она.
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эльвира набиуллина, сша, экономика

Санкции США на госдолг не угрожают системными рисками, заявила Набиуллина

15:48 19.03.2021 (обновлено: 15:59 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Введение санкций США на государственный долг РФ может привести к краткосрочным колебаниям курса рубля, но системных рисков не несет, заявила в ходе брифинга глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается темы санкций США на государственный долг, эта тема постоянно обсуждается, мы ее многократно обсуждали. Если такие санкции будут, могут быть краткосрочные колебания ликвидности, но, в целом, у нас уровень государственного долга очень небольшой... по международным меркам, один из самых низких", - сказала Набиуллина.
"И то, что проводится ответственная бюджетная политика и госдолг находится в постоянно контролируемой зоне - это не создает каких-то системных рисков финансовой стабильности. В любом случае у нас есть все инструменты для того, чтобы с волатильностью на финансовом рынке справляться", - добавила она.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 08:00
"Экстремальные" санкции: США хотят взяться за российский госдолг
 
Эльвира НабиуллинаСШАЭкономика
 
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