https://ria.ru/20210319/sanktsii-1602003505.html
Санкции США на госдолг не угрожают системными рисками, заявила Набиуллина
Санкции США на госдолг не угрожают системными рисками, заявила Набиуллина
Введение санкций США на государственный долг РФ может привести к краткосрочным колебаниям курса рубля, но системных рисков не несет, заявила в ходе брифинга... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T15:48
2021-03-19T15:48
2021-03-19T15:59
эльвира набиуллина
сша
экономика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Введение санкций США на государственный долг РФ может привести к краткосрочным колебаниям курса рубля, но системных рисков не несет, заявила в ходе брифинга глава Банка России Эльвира Набиуллина."Что касается темы санкций США на государственный долг, эта тема постоянно обсуждается, мы ее многократно обсуждали. Если такие санкции будут, могут быть краткосрочные колебания ликвидности, но, в целом, у нас уровень государственного долга очень небольшой... по международным меркам, один из самых низких", - сказала Набиуллина."И то, что проводится ответственная бюджетная политика и госдолг находится в постоянно контролируемой зоне - это не создает каких-то системных рисков финансовой стабильности. В любом случае у нас есть все инструменты для того, чтобы с волатильностью на финансовом рынке справляться", - добавила она.
https://ria.ru/20210318/sanktsii-1601511445.html
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эльвира набиуллина, сша, экономика
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Введение санкций США
на государственный долг РФ может привести к краткосрочным колебаниям курса рубля, но системных рисков не несет, заявила в ходе брифинга глава Банка России Эльвира Набиуллина
.
"Что касается темы санкций США на государственный долг, эта тема постоянно обсуждается, мы ее многократно обсуждали. Если такие санкции будут, могут быть краткосрочные колебания ликвидности, но, в целом, у нас уровень государственного долга очень небольшой... по международным меркам, один из самых низких", - сказала Набиуллина.
"И то, что проводится ответственная бюджетная политика и госдолг находится в постоянно контролируемой зоне - это не создает каких-то системных рисков финансовой стабильности. В любом случае у нас есть все инструменты для того, чтобы с волатильностью на финансовом рынке справляться", - добавила она.