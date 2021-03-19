https://ria.ru/20210319/samolet-1602021739.html

В Ростове-на-Дону вынужденно сел самолет из Антальи

В Ростове-на-Дону вынужденно сел самолет из Антальи

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из турецкой Антальи в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону по технической причине,... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T17:05

2021-03-19T17:05

2021-03-19T17:05

анталья (провинция)

airbus a321

домодедово (аэропорт)

уральские авиалинии

москва

ростов-на-дону

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из турецкой Антальи в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону по технической причине, сообщает в пятницу пресс-служба перевозчика."Airbus A321, выполнявший рейс 3002 по маршруту Анталья-Москва (Домодедово), совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону по технической причине. Посадка прошла благополучно", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают технические специалисты.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний", на борту находились 194 пассажира. Сейчас решается вопрос, нужен ли резервный борт для их доставки в Москву.

https://ria.ru/20210318/samolet-1601867347.html

анталья (провинция)

москва

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анталья (провинция), airbus a321, домодедово (аэропорт), уральские авиалинии, москва, ростов-на-дону, происшествия