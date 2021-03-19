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В Ростове-на-Дону вынужденно сел самолет из Антальи
В Ростове-на-Дону вынужденно сел самолет из Антальи
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из турецкой Антальи в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону по технической причине,... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:05
2021-03-19T17:05
2021-03-19T17:05
анталья (провинция)
airbus a321
домодедово (аэропорт)
уральские авиалинии
москва
ростов-на-дону
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из турецкой Антальи в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону по технической причине, сообщает в пятницу пресс-служба перевозчика."Airbus A321, выполнявший рейс 3002 по маршруту Анталья-Москва (Домодедово), совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону по технической причине. Посадка прошла благополучно", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают технические специалисты.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний", на борту находились 194 пассажира. Сейчас решается вопрос, нужен ли резервный борт для их доставки в Москву.
https://ria.ru/20210318/samolet-1601867347.html
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анталья (провинция), airbus a321, домодедово (аэропорт), уральские авиалинии, москва, ростов-на-дону, происшествия