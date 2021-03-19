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В Алтайском крае отменили режим самоизоляции для пожилых людей
В Алтайском крае отменили режим самоизоляции для пожилых людей
Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет отменили в Алтайском крае, решение начнёт действовать с воскресенья, сообщают в региональном правительстве. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T09:11
2021-03-19T09:11
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виктор томенко
алтайский край
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БАРНАУЛ, 19 мар - РИА Новости. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет отменили в Алтайском крае, решение начнёт действовать с воскресенья, сообщают в региональном правительстве."Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в Указ от 31 марта 2020 года "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19". Отменяется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями… Изменения вступают в силу 21 марта", - говорится в сообщении.Также в регионе полностью сняли ограничения для проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий. В предыдущей редакции указа предоставление развлекательных услуг запрещалось с 23 до 6 часов.В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 112 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за все время - 45 855.&nbsp; 40 981 выздоровели, 2557 скончалась.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор томенко, алтайский край, общество

В Алтайском крае отменили режим самоизоляции для пожилых людей

09:11 19.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Новосибирска во время снегопада
Прохожие на улице Новосибирска во время снегопада - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 19 мар - РИА Новости. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет отменили в Алтайском крае, решение начнёт действовать с воскресенья, сообщают в региональном правительстве.
"Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в Указ от 31 марта 2020 года "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19". Отменяется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями… Изменения вступают в силу 21 марта", - говорится в сообщении.
Также в регионе полностью сняли ограничения для проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий. В предыдущей редакции указа предоставление развлекательных услуг запрещалось с 23 до 6 часов.
В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 112 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за все время - 45 855.  40 981 выздоровели, 2557 скончалась.
Пробуждение - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ТоменкоАлтайский крайОбщество
 
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