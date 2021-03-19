https://ria.ru/20210319/samoizolyatsiya-1601920797.html
В Алтайском крае отменили режим самоизоляции для пожилых людей
В Алтайском крае отменили режим самоизоляции для пожилых людей
Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет отменили в Алтайском крае, решение начнёт действовать с воскресенья, сообщают в региональном правительстве. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T09:11
2021-03-19T09:11
2021-03-19T09:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор томенко
алтайский край
общество
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БАРНАУЛ, 19 мар - РИА Новости. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет отменили в Алтайском крае, решение начнёт действовать с воскресенья, сообщают в региональном правительстве."Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в Указ от 31 марта 2020 года "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19". Отменяется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями… Изменения вступают в силу 21 марта", - говорится в сообщении.Также в регионе полностью сняли ограничения для проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий. В предыдущей редакции указа предоставление развлекательных услуг запрещалось с 23 до 6 часов.В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 112 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за все время - 45 855. 40 981 выздоровели, 2557 скончалась.
https://ria.ru/20210318/son-1601787965.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор томенко, алтайский край, общество