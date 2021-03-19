https://ria.ru/20210319/samoizolyatsiya-1601920797.html

В Алтайском крае отменили режим самоизоляции для пожилых людей

В Алтайском крае отменили режим самоизоляции для пожилых людей

Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет отменили в Алтайском крае, решение начнёт действовать с воскресенья, сообщают в региональном правительстве. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T09:11

2021-03-19T09:11

2021-03-19T09:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

виктор томенко

алтайский край

общество

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БАРНАУЛ, 19 мар - РИА Новости. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет отменили в Алтайском крае, решение начнёт действовать с воскресенья, сообщают в региональном правительстве."Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в Указ от 31 марта 2020 года "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19". Отменяется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями… Изменения вступают в силу 21 марта", - говорится в сообщении.Также в регионе полностью сняли ограничения для проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий. В предыдущей редакции указа предоставление развлекательных услуг запрещалось с 23 до 6 часов.В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 112 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за все время - 45 855. 40 981 выздоровели, 2557 скончалась.

https://ria.ru/20210318/son-1601787965.html

алтайский край

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор томенко, алтайский край, общество