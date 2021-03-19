https://ria.ru/20210319/puteshestviya-1601940643.html
Названы города России, перелет в которые весной подешевел больше всего
Названы города России, перелет в которые весной подешевел больше всего
Определены российские города, авиабилеты в которые весной подешевели значительнее всего по сравнению с "допандемийным" 2019 годом, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:43
2021-03-19T11:43
2021-03-19T11:48
города
цены
ульяновск
саратов
анапа
оренбург
ижевск
туризм
туризм
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Определены российские города, авиабилеты в которые весной подешевели значительнее всего по сравнению с "допандемийным" 2019 годом, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали стоимость проездных документов в одну сторону, забронированных в период с 1 по 31 марта. Оказалось, что больше всего сэкономить на авиапутешествии можно, если летать из Москвы. Траты на дорогу в Воронеж уменьшились на 39 процентов, до 3580 рублей. На столько же подешевел перелет в Магнитогорск (сейчас он стоит в среднем 4630 рублей) и Ижевск (5130 рублей).Стоимость билетов на самолет из Воронежа в столицу составляет в среднем 3800 рублей, что на 37 процентов меньше, чем два года назад. На 36 процентов сократились траты на дорогу из Ульяновска (4300 рублей) и Магнитогорска (5120 рублей). Довольно выгодным получается путешествие из Москвы в Оренбург и обратно: за два года билеты подешевели на 33 процента, до 5,3 тысячи рублей.На треть меньше, чем два года назад, стоят перелеты между столицей и Омском, Уфой, Саратовом и Анапой.
https://ria.ru/20210318/tyumen-1600921269.html
ульяновск
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анапа
оренбург
ижевск
москва
уфа
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города, цены, ульяновск, саратов, анапа, оренбург, ижевск, туризм, авиабилеты, самолеты, новости - туризм, москва, уфа, магнитогорск, воронеж
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Определены российские города, авиабилеты в которые весной подешевели значительнее всего по сравнению с "допандемийным" 2019 годом, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали стоимость проездных документов в одну сторону, забронированных в период с 1 по 31 марта.
Оказалось, что больше всего сэкономить на авиапутешествии можно, если летать из Москвы. Траты на дорогу в Воронеж уменьшились на 39 процентов, до 3580 рублей. На столько же подешевел перелет в Магнитогорск (сейчас он стоит в среднем 4630 рублей) и Ижевск (5130 рублей).
Стоимость билетов на самолет из Воронежа в столицу составляет в среднем 3800 рублей, что на 37 процентов меньше, чем два года назад. На 36 процентов сократились траты на дорогу из Ульяновска (4300 рублей) и Магнитогорска (5120 рублей). Довольно выгодным получается путешествие из Москвы в Оренбург и обратно: за два года билеты подешевели на 33 процента, до 5,3 тысячи рублей.
На треть меньше, чем два года назад, стоят перелеты между столицей и Омском, Уфой, Саратовом и Анапой.