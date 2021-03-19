https://ria.ru/20210319/priamure-1601983767.html

Глава Приамурья попросил у Трутнева поддержки в возведении путепроводов

Глава Приамурья попросил у Трутнева поддержки в возведении путепроводов

Полномочный представитель президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев вместе с губернатором Амурской области Василием Орловым осмотрел строящийся путепровод... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T14:24

2021-03-19T14:24

2021-03-19T14:24

"дом.рф"

забайкальская железная дорога

юрий трутнев

амурская область

зея (город)

свободный

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мар – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев вместе с губернатором Амурской области Василием Орловым осмотрел строящийся путепровод в Свободном и обсудил софинансирование путепровода в Новобурейском, сообщает правительство Приамурья.Старый путепровод через Транссиб обрушился в Свободном 9 октября 2018 года, два пролета виадука, соединяющего части третьего по величине города Приамурья, обрушились на полотно Забайкальской железной дороги. Строительство нового путепровода в сентябре 2020 года начала компания "УСК Мост", которая возводила мост через Амур и сейчас возводит мост через реку Зея.Стоимость нового автодорожного путепровода более 1 миллиарда рублей, его протяженность -173 метра. Объект пересекают 9 железнодорожных путей, он обеспечит основной трафик городского движения между Залинейным районом Свободного, где развивается промышленность, и его центральной частью. Сейчас специалисты, по данным правительства Приамурья, получили первую партию металлоконструкций пролетного строения нового путепровода и приступили к укрупнительной сборке пролетов.Орлов рассказал Трутневу, что разработана проектная документация для строительства путепроводов и в других населенных пунктах Приамурья."Дом РФ" готов профинансировать проект под низкую ставку. Средняя стоимость таких путепроводов 1,8 миллиарда рублей каждый. Готовы три таких путепровода построить. Надеюсь, если поддержите нас, софинансируете 50% капитальных грантов, то мы сможем начать строить путепровод в Новобурейском уже в этом году", - сказал Орлов Трутневу.Как добавляет правительство Приамурья, Трутнев "попросил подготовить необходимые документы".

https://ria.ru/20210317/pereselenie-1601592307.html

https://realty.ria.ru/20210316/trutnev-1601461235.html

амурская область

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"дом.рф", забайкальская железная дорога , юрий трутнев, амурская область, зея (город), свободный, экономика