Глава Приамурья попросил у Трутнева поддержки в возведении путепроводов
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мар – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев вместе с губернатором Амурской области Василием Орловым осмотрел строящийся путепровод в Свободном и обсудил софинансирование путепровода в Новобурейском, сообщает правительство Приамурья.
Старый путепровод через Транссиб обрушился в Свободном 9 октября 2018 года, два пролета виадука, соединяющего части третьего по величине города Приамурья, обрушились на полотно Забайкальской железной дороги. Строительство нового путепровода в сентябре 2020 года начала компания "УСК Мост", которая возводила мост через Амур и сейчас возводит мост через реку Зея.
Стоимость нового автодорожного путепровода более 1 миллиарда рублей, его протяженность -173 метра. Объект пересекают 9 железнодорожных путей, он обеспечит основной трафик городского движения между Залинейным районом Свободного, где развивается промышленность, и его центральной частью. Сейчас специалисты, по данным правительства Приамурья, получили первую партию металлоконструкций пролетного строения нового путепровода и приступили к укрупнительной сборке пролетов.
Орлов рассказал Трутневу, что разработана проектная документация для строительства путепроводов и в других населенных пунктах Приамурья.
"Дом РФ" готов профинансировать проект под низкую ставку. Средняя стоимость таких путепроводов 1,8 миллиарда рублей каждый. Готовы три таких путепровода построить. Надеюсь, если поддержите нас, софинансируете 50% капитальных грантов, то мы сможем начать строить путепровод в Новобурейском уже в этом году", - сказал Орлов Трутневу.
Как добавляет правительство Приамурья, Трутнев "попросил подготовить необходимые документы".