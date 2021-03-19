https://ria.ru/20210319/pozhar-1601915241.html

При пожаре в доме в Воронежской области погибли три человека

При пожаре в доме в Воронежской области погибли три человека

Три человека, в том числе один ребенок, погибли при пожаре в деревянном частном доме в селе Карандеевка Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T07:34

2021-03-19T07:34

2021-03-19T07:34

воронежская область

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Три человека, в том числе один ребенок, погибли при пожаре в деревянном частном доме в селе Карандеевка Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Как сообщил собеседник агентства, при пожаре в селе Карандеевка, дом 25 в одноэтажном деревянном здании погибли три человека, в том числе ребенок 2019 года рождения.Отмечается, что в 1.20 пожар был локализован на площади 80 квадратных метров, а в 1.30 - ликвидирован. К тушению пожара привлекались 12 человек и четыре единицы техники.

https://ria.ru/20210319/pozhar-1601914518.html

воронежская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, происшествия