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При пожаре в доме в Воронежской области погибли три человека
При пожаре в доме в Воронежской области погибли три человека
Три человека, в том числе один ребенок, погибли при пожаре в деревянном частном доме в селе Карандеевка Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T07:34
2021-03-19T07:34
воронежская область
происшествия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Три человека, в том числе один ребенок, погибли при пожаре в деревянном частном доме в селе Карандеевка Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Как сообщил собеседник агентства, при пожаре в селе Карандеевка, дом 25 в одноэтажном деревянном здании погибли три человека, в том числе ребенок 2019 года рождения.Отмечается, что в 1.20 пожар был локализован на площади 80 квадратных метров, а в 1.30 - ликвидирован. К тушению пожара привлекались 12 человек и четыре единицы техники.
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воронежская область, происшествия

При пожаре в доме в Воронежской области погибли три человека

07:34 19.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Три человека, в том числе один ребенок, погибли при пожаре в деревянном частном доме в селе Карандеевка Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Как сообщил собеседник агентства, при пожаре в селе Карандеевка, дом 25 в одноэтажном деревянном здании погибли три человека, в том числе ребенок 2019 года рождения.
Пожар в селе Перемское Пермского края - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 07:15
При пожаре в селе в Пермском крае погибли четыре человека
Отмечается, что в 1.20 пожар был локализован на площади 80 квадратных метров, а в 1.30 - ликвидирован. К тушению пожара привлекались 12 человек и четыре единицы техники.
 
Воронежская областьПроисшествия
 
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