https://ria.ru/20210319/pozhar-1601912710.html

В селе в Пермском крае произошел пожар в частном доме

В селе в Пермском крае произошел пожар в частном доме

Пожар произошел в деревянном частном доме в селе Пермское на площади 80 квадратных метров, есть погибшие, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T06:07

2021-03-19T06:07

2021-03-19T06:07

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пермский край

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пожар произошел в деревянном частном доме в селе Пермское на площади 80 квадратных метров, есть погибшие, сообщает МЧС РФ.Отмечается, что сообщение о пожаре в двухквартирном доме поступило в 01.11 (мск)."До приезда пожарных один человек (несовершеннолетний) самостоятельно эвакуировался из дома. Есть погибшие", - говорится в сообщении.В настоящее время пожар ликвидировали. К тушению привлекались 27 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС РФ – 16 человек и 6 единиц техники.Добавляется, сотрудники пермского главка МЧС и следователи проводят проверку.

https://ria.ru/20210317/tatarstan-1601579061.html

пермский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермский край, происшествия