https://ria.ru/20210319/pozhar-1601912710.html
В селе в Пермском крае произошел пожар в частном доме
В селе в Пермском крае произошел пожар в частном доме
Пожар произошел в деревянном частном доме в селе Пермское на площади 80 квадратных метров, есть погибшие, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T06:07
2021-03-19T06:07
2021-03-19T06:07
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пожар произошел в деревянном частном доме в селе Пермское на площади 80 квадратных метров, есть погибшие, сообщает МЧС РФ.Отмечается, что сообщение о пожаре в двухквартирном доме поступило в 01.11 (мск)."До приезда пожарных один человек (несовершеннолетний) самостоятельно эвакуировался из дома. Есть погибшие", - говорится в сообщении.В настоящее время пожар ликвидировали. К тушению привлекались 27 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС РФ – 16 человек и 6 единиц техники.Добавляется, сотрудники пермского главка МЧС и следователи проводят проверку.
https://ria.ru/20210317/tatarstan-1601579061.html
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51075e37b930dc86b0bd2baa70f84a3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермский край, происшествия