Президент Литвы дал совет Украине, как бороться с "Северным потоком — 2"
15:36 19.03.2021 (обновлено: 16:07 19.03.2021)
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСклад труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа дал Украине рекомендации по борьбе с "Северным потоком — 2".
Выступая в Верховной раде, он отметил, что нивелировать "прямую угрозу", которую, по его словам, несут такие новые российские проекты, как газопровод, Вильнюсу позволили частные инвестиции. Науседа поддержал намерение Киева следовать этому направлению и "идти путем синхронизации электрических сетей с континентальной Европой".
"С точки зрения Литвы, каждой стране нашего региона, которая хочет уменьшить влияние России, нужно укреплять энергетическую независимость", — приводит слова Науседы "Обозреватель".
Накануне агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники сообщило, что администрация США может ввести дополнительные санкции, чтобы заблокировать строительство почти завершенного "Северного потока — 2". По информации СМИ, в санкционный список "потенциально включат" швейцарскую Nord Stream AG — компанию, созданную для управления газопроводом.
"Северный поток — 2"
Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. Работы в Дании уже начались. В конце марта к "Фортуне" присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".