https://ria.ru/20210319/potok-1602000786.html

Президент Литвы дал совет Украине, как бороться с "Северным потоком — 2"

Президент Литвы дал совет Украине, как бороться с "Северным потоком — 2"

Президент Литвы Гитанас Науседа дал Украине рекомендации по борьбе с "Северным потоком — 2". РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T15:36

2021-03-19T15:36

2021-03-19T16:07

гитанас науседа

nord stream 2 ag

северный поток — 2

верховная рада украины

финляндия

сша

украина

экономика

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа дал Украине рекомендации по борьбе с "Северным потоком — 2".Выступая в Верховной раде, он отметил, что нивелировать "прямую угрозу", которую, по его словам, несут такие новые российские проекты, как газопровод, Вильнюсу позволили частные инвестиции. Науседа поддержал намерение Киева следовать этому направлению и "идти путем синхронизации электрических сетей с континентальной Европой"."С точки зрения Литвы, каждой стране нашего региона, которая хочет уменьшить влияние России, нужно укреплять энергетическую независимость", — приводит слова Науседы "Обозреватель".Накануне агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники сообщило, что администрация США может ввести дополнительные санкции, чтобы заблокировать строительство почти завершенного "Северного потока — 2". По информации СМИ, в санкционный список "потенциально включат" швейцарскую Nord Stream AG — компанию, созданную для управления газопроводом."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. Работы в Дании уже начались. В конце марта к "Фортуне" присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/sevpotok-1601883407.html

https://ria.ru/20210319/sanktsii-1601981867.html

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гитанас науседа, nord stream 2 ag, северный поток — 2, верховная рада украины, финляндия, сша, украина, экономика