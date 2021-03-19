https://ria.ru/20210319/parkovki-1602020678.html

Власти Москвы не получали обращения от конфессий о платных парковках

Власти Москвы не получали обращения от конфессий о платных парковках

Власти Москвы не получали обращения от религиозных организаций по поводу платных парковок, сообщил РИА Новости замруководителя департамента национальной... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T17:02

2021-03-19T17:02

2021-03-19T17:31

религия и мировоззрение

религия

вахтанг кипшидзе

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москва

общество

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Власти Москвы не получали обращения от религиозных организаций по поводу платных парковок, сообщил РИА Новости замруководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, начальник управления по связям с религиозными организациями Константин Блаженов.Накануне зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале заявил, что отмена бесплатной воскресной парковки почти на двух сотнях улиц в центре Москвы ухудшит положение прихожан Русской православной церкви и нужно выработать приемлемый режим работы парковок."К нам пока официальных обращений от религиозных организаций не поступало... Если есть такое обращение, то я думаю, что городские специалисты будут рассматривать этот вопрос", - сообщил Блаженов.Он рассказал, что в департаменте транспорта пояснили, что отменяется бесплатная парковка не только возле храмов, но и на других улицах с повышенным тарифом."Сняли ограничения, связанные с ковидом, в связи с этим количество машин в центре увеличилось и возникла проблема с тем, что парковки начали переполняться", - рассказал он.Ранее власти Москвы сообщили, что тарифы на платные парковки изменятся с 5 апреля на 193 участках улиц Москвы, на парковках, где загрузка достигает 96 и более процентов, будет действовать тариф 380 рублей в час в дневное время. Однако на некоторых улицах, таких как Второй и Четвертый Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, тарифы снизятся.

https://ria.ru/20210318/parkovka-1601895359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, telegram (приложение), русская православная церковь, москва, общество