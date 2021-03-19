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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210319/parkovki-1602020678.html
Власти Москвы не получали обращения от конфессий о платных парковках
Власти Москвы не получали обращения от конфессий о платных парковках
Власти Москвы не получали обращения от религиозных организаций по поводу платных парковок, сообщил РИА Новости замруководителя департамента национальной... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:02
2021-03-19T17:31
религия и мировоззрение
религия
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
telegram (приложение)
русская православная церковь
москва
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Власти Москвы не получали обращения от религиозных организаций по поводу платных парковок, сообщил РИА Новости замруководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, начальник управления по связям с религиозными организациями Константин Блаженов.Накануне зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале заявил, что отмена бесплатной воскресной парковки почти на двух сотнях улиц в центре Москвы ухудшит положение прихожан Русской православной церкви и нужно выработать приемлемый режим работы парковок."К нам пока официальных обращений от религиозных организаций не поступало... Если есть такое обращение, то я думаю, что городские специалисты будут рассматривать этот вопрос", - сообщил Блаженов.Он рассказал, что в департаменте транспорта пояснили, что отменяется бесплатная парковка не только возле храмов, но и на других улицах с повышенным тарифом."Сняли ограничения, связанные с ковидом, в связи с этим количество машин в центре увеличилось и возникла проблема с тем, что парковки начали переполняться", - рассказал он.Ранее власти Москвы сообщили, что тарифы на платные парковки изменятся с 5 апреля на 193 участках улиц Москвы, на парковках, где загрузка достигает 96 и более процентов, будет действовать тариф 380 рублей в час в дневное время. Однако на некоторых улицах, таких как Второй и Четвертый Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, тарифы снизятся.
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религия, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, telegram (приложение), русская православная церковь, москва, общество

Власти Москвы не получали обращения от конфессий о платных парковках

17:02 19.03.2021 (обновлено: 17:31 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПлатные парковки в центре Москвы
Платные парковки в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Власти Москвы не получали обращения от религиозных организаций по поводу платных парковок, сообщил РИА Новости замруководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, начальник управления по связям с религиозными организациями Константин Блаженов.
Накануне зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале заявил, что отмена бесплатной воскресной парковки почти на двух сотнях улиц в центре Москвы ухудшит положение прихожан Русской православной церкви и нужно выработать приемлемый режим работы парковок.
"К нам пока официальных обращений от религиозных организаций не поступало... Если есть такое обращение, то я думаю, что городские специалисты будут рассматривать этот вопрос", - сообщил Блаженов.
Он рассказал, что в департаменте транспорта пояснили, что отменяется бесплатная парковка не только возле храмов, но и на других улицах с повышенным тарифом.
"Сняли ограничения, связанные с ковидом, в связи с этим количество машин в центре увеличилось и возникла проблема с тем, что парковки начали переполняться", - рассказал он.
Ранее власти Москвы сообщили, что тарифы на платные парковки изменятся с 5 апреля на 193 участках улиц Москвы, на парковках, где загрузка достигает 96 и более процентов, будет действовать тариф 380 рублей в час в дневное время. Однако на некоторых улицах, таких как Второй и Четвертый Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, тарифы снизятся.
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Религия и мировоззрениеРелигияВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатTelegram (приложение)Русская православная церковьМоскваОбщество
 
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