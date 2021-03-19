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Памфилова осудила проведение партийных мероприятий в "злачных местах"
Памфилова осудила проведение партийных мероприятий в "злачных местах"
ЦИК России на заседании в пятницу напомнил представителям партий, что мероприятия по выдвижению кандидатов надо проводить в приспособленных для этого местах. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T14:00
2021-03-19T14:05
николай булаев
элла памфилова
цик рф
политика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. ЦИК России на заседании в пятницу напомнил представителям партий, что мероприятия по выдвижению кандидатов надо проводить в приспособленных для этого местах.Член ЦИК Евгений Шевченко на заседании в среду обратил внимание на то, что партии порой проводят свои мероприятия в неприспособленных для этого места, например, в квартирах, частных домах, хотя был запрет, в том числе санитарных врачей, на проведение таких мероприятий в частных помещениях. Кроме того, должно быть разрешение собственника этих помещений."Мы всем говорим, уважаемые представители партий, пожалуйста, проводите свои мероприятия по выдвижению кандидатов в приспособленных для этого местах", - сказал Шевченко на заседании."Если партия себя позиционирует как респектабельную политическую силу, то, конечно, ни норки, ни опушки, ни злачные места, ни прочие заведения, не приспособленные для этого мероприятия, не подходят, не стоит себя этим дискредитировать", - согласилась председатель ЦИК Элла Памфилова.В свою очередь, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев предложил подготовить методические рекомендации, "чтобы четко партии сориентировать: никакие квартирные партийные собрания мы не посещаем".Партии обязаны извещать избирательную комиссию, организующую выборы, о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта и допускать представителей избирательной комиссии, организующей выборы, на указанные мероприятия.
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николай булаев, элла памфилова, цик рф, политика

Памфилова осудила проведение партийных мероприятий в "злачных местах"

14:00 19.03.2021 (обновлено: 14:05 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. ЦИК России на заседании в пятницу напомнил представителям партий, что мероприятия по выдвижению кандидатов надо проводить в приспособленных для этого местах.
Член ЦИК Евгений Шевченко на заседании в среду обратил внимание на то, что партии порой проводят свои мероприятия в неприспособленных для этого места, например, в квартирах, частных домах, хотя был запрет, в том числе санитарных врачей, на проведение таких мероприятий в частных помещениях. Кроме того, должно быть разрешение собственника этих помещений.
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"Мы всем говорим, уважаемые представители партий, пожалуйста, проводите свои мероприятия по выдвижению кандидатов в приспособленных для этого местах", - сказал Шевченко на заседании.
"Если партия себя позиционирует как респектабельную политическую силу, то, конечно, ни норки, ни опушки, ни злачные места, ни прочие заведения, не приспособленные для этого мероприятия, не подходят, не стоит себя этим дискредитировать", - согласилась председатель ЦИК Элла Памфилова.
В свою очередь, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев предложил подготовить методические рекомендации, "чтобы четко партии сориентировать: никакие квартирные партийные собрания мы не посещаем".
Партии обязаны извещать избирательную комиссию, организующую выборы, о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта и допускать представителей избирательной комиссии, организующей выборы, на указанные мероприятия.
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