https://ria.ru/20210319/mosty-1602049760.html

Бирюков: еще 35 мостов отремонтируют в Москве в 2021 году

Бирюков: еще 35 мостов отремонтируют в Москве в 2021 году

Еще 35 объектов дорожно-мостового хозяйства будут отремонтированы в Москве в этом году, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T19:06

2021-03-19T19:06

2021-03-19T19:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Еще 35 объектов дорожно-мостового хозяйства будут отремонтированы в Москве в этом году, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Тридцать пять объектов дорожно-мостового хозяйства будут реконструированы и отремонтированы", - сказал Бирюков в интервью телеканалу "Москва 24", говоря о планах по благоустройству на 2021 год.По его словам, ремонт Большого Каменного моста начали в августе 2020 года, на него не повлияли рекордные осадки и морозы. К первому января первую половину его отремонтировали с заменой элементов, с сохранением всего исторического облика.

https://realty.ria.ru/20210318/most-1601767897.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва