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Бирюков: еще 35 мостов отремонтируют в Москве в 2021 году
Бирюков: еще 35 мостов отремонтируют в Москве в 2021 году
Еще 35 объектов дорожно-мостового хозяйства будут отремонтированы в Москве в этом году, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T19:06
2021-03-19T19:06
2021-03-19T19:06
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городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Еще 35 объектов дорожно-мостового хозяйства будут отремонтированы в Москве в этом году, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Тридцать пять объектов дорожно-мостового хозяйства будут реконструированы и отремонтированы", - сказал Бирюков в интервью телеканалу "Москва 24", говоря о планах по благоустройству на 2021 год.По его словам, ремонт Большого Каменного моста начали в августе 2020 года, на него не повлияли рекордные осадки и морозы. К первому января первую половину его отремонтировали с заменой элементов, с сохранением всего исторического облика.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва