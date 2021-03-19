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МИД РФ: Мезенцев как госсекретарь СГ продолжит углублять связи с Минском
МИД РФ: Мезенцев как госсекретарь СГ продолжит углублять связи с Минском
Москва убеждена, что Дмитрий Мезенцев на посту госсекретаря Союзного государства продолжит курс на углубление братских российско-белорусских отношений,... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-19T21:00
2021-03-19T21:00
2021-03-22T11:25
союзное государство
россия
дмитрий мезенцев
белоруссия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Москва убеждена, что Дмитрий Мезенцев на посту госсекретаря Союзного государства продолжит курс на углубление братских российско-белорусских отношений, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.В пятницу постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства на пост государственного секретаря объединения назначен Дмитрий Мезенцев, который до настоящего времени являлся послом РФ в Минске. Этим же постановлением от обязанностей госсекретаря освобожден Григорий Рапота в связи с истечением срока пребывания в должности.В сообщении также выражается признательность Рапоте за значительный вклад в государственное объединение РФ и Белоруссии."Глубоко признательны Григорию Рапоте за значительный вклад в развитие российско-белорусского государственного объединения и укрепление всестороннего сотрудничества между двумя странами, который он вносил на протяжении почти десяти лет руководства Постоянным комитетом Союзного государства. Благодаря его инициативной позиции стала возможной реализация значимых союзных программ в различных областях", - заявила Захарова.По ее словам, в Москве "убеждены, что в качестве руководителя союзного органа Дмитрий Мезенцев обеспечит преемственность работы на ответственном посту Государственного секретаря и продолжит курс на углубление братских российско-белорусских отношений, который он эффективно осуществлял в должности главы российского дипломатического представительства в Минске".
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россия, дмитрий мезенцев, белоруссия
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Москва убеждена, что Дмитрий Мезенцев
на посту госсекретаря Союзного государства продолжит курс на углубление братских российско-белорусских отношений, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
В пятницу постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства на пост государственного секретаря объединения назначен Дмитрий Мезенцев, который до настоящего времени являлся послом РФ в Минске. Этим же постановлением от обязанностей госсекретаря освобожден Григорий Рапота в связи с истечением срока пребывания в должности.
В сообщении также выражается признательность Рапоте за значительный вклад в государственное объединение РФ и Белоруссии.
"Глубоко признательны Григорию Рапоте за значительный вклад в развитие российско-белорусского государственного объединения и укрепление всестороннего сотрудничества между двумя странами, который он вносил на протяжении почти десяти лет руководства Постоянным комитетом Союзного государства. Благодаря его инициативной позиции стала возможной реализация значимых союзных программ в различных областях", - заявила Захарова.
По ее словам, в Москве "убеждены, что в качестве руководителя союзного органа Дмитрий Мезенцев обеспечит преемственность работы на ответственном посту Государственного секретаря и продолжит курс на углубление братских российско-белорусских отношений, который он эффективно осуществлял в должности главы российского дипломатического представительства в Минске".
"Желаем ему всяческих успехов в этой деятельности в интересах России и Белоруссии и на благо народов наших стран", - заключила дипломат.