https://ria.ru/20210319/lavrov-1601942400.html

Россия готова к непростому развитию отношений с США, заявил Лавров

Россия готова к непростому развитию отношений с США, заявил Лавров

Россия готова к непростому развитию ситуации в отношениях с США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:29

2021-03-19T11:29

2021-03-19T11:30

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия готова к непростому развитию ситуации в отношениях с США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Так что ситуация (в отношениях с США - ред.), на самом деле, непростая, но мы готовы к такому развитию событий", - сказал Лавров на заседании попечительского совета фонда Горчакова.Он напомнил озвученную позицию о том, что РФ будет готова к взаимодействию с США "только в тех областях, которые нам интересны, и только на условиях, которые нам выгодны".Лавров подчеркнул, что в нынешних условиях возрастает роль международных контактов по линии гражданских обществ.Ранее президент США Джо Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В ответ на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". Он отметил, что это не просто шутка, а выражение со смыслом. По его словам, в истории каждого народа и каждого государства много тяжелых, драматических и кровавых событий, и "когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало", "мы всегда там видим себя", "мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву.

https://ria.ru/20210319/pushkov-1601907695.html

https://ria.ru/20210318/otnosheniya-1601803957.html

москва

вашингтон (город)

сша

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сергей лавров, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, в мире