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В России за сутки выписали 12 337 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 12 337 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 12 337 человек после COVID-19, за все время - 4 049 373, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:20
2021-03-19T11:20
2021-03-19T11:24
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 12 337 человек после COVID-19, за все время - 4 049 373, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 337 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 049 373", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге выписаны 2 027 человек, в Москве - 1902, в Подмосковье - 570.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург