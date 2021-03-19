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В России за сутки умерли 443 человека с коронавирусом
В России за сутки умерли 443 человека с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 443 смерти с COVID-19, за все время – 94 267, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:19
2021-03-19T11:19
2021-03-19T11:19
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 443 смерти с COVID-19, за все время – 94 267, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 443 смерти... За весь период по России умерло 94 267 человек", – говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончался 51 человек, в Санкт-Петербурге – 38, в Подмосковье – 25.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург