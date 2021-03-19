https://ria.ru/20210319/koronavirus-1601939535.html

В России за сутки умерли 443 человека с коронавирусом

В России за сутки умерли 443 человека с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 443 смерти с COVID-19, за все время – 94 267, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:19

2021-03-19T11:19

2021-03-19T11:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 443 смерти с COVID-19, за все время – 94 267, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 443 смерти... За весь период по России умерло 94 267 человек", – говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончался 51 человек, в Санкт-Петербурге – 38, в Подмосковье – 25.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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