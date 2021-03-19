https://ria.ru/20210319/khimki-1601939410.html

После взрыва в многоэтажке в Химках загорелись две квартиры

После взрыва в многоэтажке в Химках загорелись две квартиры

Две квартиры загорелись после хлопка в многоэтажном жилом доме в подмосковных Химках, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости в пресс-службе регионального главка РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:19

2021-03-19T11:19

2021-03-19T11:22

взрыв в жилом доме в химках

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

химки

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Две квартиры загорелись после хлопка в многоэтажном жилом доме в подмосковных Химках, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."Горят две квартиры на восьмом и девятом этаже. Есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210319/khimki-1601937730.html

химки

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2021

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Кадры пожара после взрыва в многоэтажном доме в Химках Кадры пожара после взрыва в многоэтажном доме в Химках 2021-03-19T11:19 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в жилом доме в химках, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), химки, происшествия