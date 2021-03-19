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https://ria.ru/20210319/khimki-1601939410.html
После взрыва в многоэтажке в Химках загорелись две квартиры
После взрыва в многоэтажке в Химках загорелись две квартиры
Две квартиры загорелись после хлопка в многоэтажном жилом доме в подмосковных Химках, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости в пресс-службе регионального главка РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:19
2021-03-19T11:22
взрыв в жилом доме в химках
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
химки
происшествия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Две квартиры загорелись после хлопка в многоэтажном жилом доме в подмосковных Химках, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."Горят две квартиры на восьмом и девятом этаже. Есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства.
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Кадры пожара после взрыва в многоэтажном доме в Химках
Кадры пожара после взрыва в многоэтажном доме в Химках
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взрыв в жилом доме в химках, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), химки, происшествия

После взрыва в многоэтажке в Химках загорелись две квартиры

11:19 19.03.2021 (обновлено: 11:22 19.03.2021)
 
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Две квартиры загорелись после хлопка в многоэтажном жилом доме в подмосковных Химках, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Горят две квартиры на восьмом и девятом этаже. Есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства.
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Взрыв в жилом доме в ХимкахМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ХимкиПроисшествия
 
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