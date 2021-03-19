https://ria.ru/20210319/kadyrov-1602058977.html

Кадыров призвал Байдена "быть мужчиной" и поговорить с Путиным

Кадыров призвал Байдена "быть мужчиной" и поговорить с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента США Джо Байдена выйти на связь с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T20:01

2021-03-19T20:01

2021-03-19T20:01

россия

джо байден

владимир путин

рамзан кадыров

сша

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента США Джо Байдена выйти на связь с российским лидером Владимиром Путиным. "Не прошло и двух дней после скандального заявления Президента США Джо Байдена, а он уже весь погрустнел. Нет того огонька в глазах. Убогое зрелище", — написал Кадыров в Telegram-канале.Он добавил, что произошло это после предложения Путина пообщаться. Он потребовал от американского лидера не увиливать от разговора, так как, подчеркнул Кадыров, у Байдена сейчас не может быть более важного дела, чем диалог с Путиным ради российско-американских отношений. "Они и так находятся в стрессовом состоянии", — добавил Кадыров. Он подчеркнул, что у россиян и американцев есть много вопросов, и что упускать шанс на диалог не стоит. Глава Чечни добавил, что в США любят Россию и Путина и призвал Байдена не бояться правды. "Она свое все равно возьмет и восторжествует! Воспользуйтесь моментом и покажите свое истинное лицо!" — заключил Кадыров. Ранее Байден заявил допустил ряд резкий высказываний в адрес российского лидера. В частности, он заявил, что Путин "ответит" за вмешательство в выборы в США. В ответ российский лидер пожелал ему здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию в пятницу или понедельник.В Белом доме отреагировали уклончиво, отметив, что президенты уже беседовали. Сам выразил уверенность, что поговорит с Путиным "в какой-то момент".Позднее в Белом доме пообещали, что лидеры двух стран встретятся, когда придет "подходящее время".

https://ria.ru/20210319/bayden-1602023529.html

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россия, джо байден, владимир путин, рамзан кадыров, сша, политика