Кадыров готов судиться из-за спора с "Новой газетой"
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров после спора "Новой газеты" дал понять, что готов судиться, отметив, что верит в честность российского судебного процесса.
В понедельник "Новая газета" опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. После публикаций бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" этого издания в адрес сотрудников подразделения. Песков сказал, что это обращение не по адресу: президент не является судебным органом и не может принимать судебные решения. Он рекомендовал задействовать юридические процедуры и инструменты.
В свою очередь, в пресс-службе "Новой газеты" заявили РИА Новости, что примут решение о подаче иска против Кадырова по результатам голосования. На сайте газеты опубликован вопрос к читателям, как реагировать на то, что после выхода нового расследования о внесудебных казнях в Чечне Кадыров назвал журналистов "Новой" "агентами западных служб".
"Обращение к президенту России Путину так напугало редакцию одной из газет, что начали грозить мне судом. Это действительно смешно, потому что ранее Кремль посоветовал подать в суд на газету, а не советовал газете подать в суд. Вечно они что-то путают и не проверяют информацию. Слышали звон, да не знают, где он", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Также глава Чечни заявил, что удивится, если журналисты обратятся в российский суд.
"Я удивлюсь, если закадычные друзья Госдепа США, с представителями которого они не раз фотографировались на долгую и родственную память, обратятся в российский суд, а не американский... Умудрились заранее предупредить читателей, что могут проиграть, но не из-за необоснованности своего заявления, а потому что, якобы, судебная система их не защитит... Но в честность нашего судебного процесса верю. Поэтому, вперёд! Посмотрим, чья возьмёт", - заключил он.