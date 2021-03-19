Первый инвестфонд создадут на территории технополиса "ЭРА"
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств будет создан на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" - соглашение о сотрудничестве по этим вопросам заключили в пятницу в Москве ПСБ и Главное управление научно-исследовательской деятельности Минобороны России, сообщает пресс-служба ПСБ.
Ключевой задачей фонда станет финансирование проектов участников технополиса "ЭРА" в сфере высоких технологий оборонно-промышленного комплекса на стадии формирования и масштабирования инновационных производств, а также их последующий вывод на массовый выпуск продукции.
В рамках соглашения ПСБ также планирует проведение образовательных программ для сотрудников Минобороны России, работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и организаций, участвующих в реализации Государственного оборонного заказа на территории Технополиса "ЭРА", в том числе, по темам диверсификации ОПК и сопровождения ГОЗ. Кроме того, ПСБ намерен предоставить участникам технополиса комплекс услуг по продвижению высокотехнологичной продукции в сфере обороны.
"У технополиса "ЭРА" очень важная миссия по созданию инновационной инфраструктуры и формированию качественной модели организации научных исследований в интересах укрепления обороноспособности страны. ПСБ как опорный банк предприятий отечественного ОПК выступает за расширение инструментария поддержки компаний этого сектора, в том числе, с целью диверсификации производств и выпуска гражданской продукции, а также для масштабирования наиболее перспективных разработок проектов технополиса "ЭРА". Создание инвестиционного фонда является частью стратегии ПСБ по развитию небанковских сервисов в области аналитики, консалтинга и непосредственно финансирования проектов ОПК через фонд", - сказал председатель банка Петр Фрадков.