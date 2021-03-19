https://ria.ru/20210319/investfond-1602026011.html

Первый инвестфонд создадут на территории технополиса "ЭРА"

Первый инвестфонд создадут на территории технополиса "ЭРА"

Первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств будет создан на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" - соглашение о сотрудничестве... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T17:22

2021-03-19T17:22

2021-03-19T17:22

банк псб

петр фрадков

промсвязьбанк

москва

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153332/06/1533320655_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_06b468d4c0db71e01e064421725921c9.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств будет создан на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" - соглашение о сотрудничестве по этим вопросам заключили в пятницу в Москве ПСБ и Главное управление научно-исследовательской деятельности Минобороны России, сообщает пресс-служба ПСБ.Ключевой задачей фонда станет финансирование проектов участников технополиса "ЭРА" в сфере высоких технологий оборонно-промышленного комплекса на стадии формирования и масштабирования инновационных производств, а также их последующий вывод на массовый выпуск продукции.В рамках соглашения ПСБ также планирует проведение образовательных программ для сотрудников Минобороны России, работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и организаций, участвующих в реализации Государственного оборонного заказа на территории Технополиса "ЭРА", в том числе, по темам диверсификации ОПК и сопровождения ГОЗ. Кроме того, ПСБ намерен предоставить участникам технополиса комплекс услуг по продвижению высокотехнологичной продукции в сфере обороны."У технополиса "ЭРА" очень важная миссия по созданию инновационной инфраструктуры и формированию качественной модели организации научных исследований в интересах укрепления обороноспособности страны. ПСБ как опорный банк предприятий отечественного ОПК выступает за расширение инструментария поддержки компаний этого сектора, в том числе, с целью диверсификации производств и выпуска гражданской продукции, а также для масштабирования наиболее перспективных разработок проектов технополиса "ЭРА". Создание инвестиционного фонда является частью стратегии ПСБ по развитию небанковских сервисов в области аналитики, консалтинга и непосредственно финансирования проектов ОПК через фонд", - сказал председатель банка Петр Фрадков.

https://ria.ru/20210311/bank-1600737558.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, петр фрадков, промсвязьбанк, москва, новости компаний - экономика