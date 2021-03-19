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Первый инвестфонд создадут на территории технополиса "ЭРА"
Первый инвестфонд создадут на территории технополиса "ЭРА"
Первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств будет создан на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" - соглашение о сотрудничестве... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:22
2021-03-19T17:22
банк псб
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москва
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств будет создан на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" - соглашение о сотрудничестве по этим вопросам заключили в пятницу в Москве ПСБ и Главное управление научно-исследовательской деятельности Минобороны России, сообщает пресс-служба ПСБ.Ключевой задачей фонда станет финансирование проектов участников технополиса "ЭРА" в сфере высоких технологий оборонно-промышленного комплекса на стадии формирования и масштабирования инновационных производств, а также их последующий вывод на массовый выпуск продукции.В рамках соглашения ПСБ также планирует проведение образовательных программ для сотрудников Минобороны России, работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и организаций, участвующих в реализации Государственного оборонного заказа на территории Технополиса "ЭРА", в том числе, по темам диверсификации ОПК и сопровождения ГОЗ. Кроме того, ПСБ намерен предоставить участникам технополиса комплекс услуг по продвижению высокотехнологичной продукции в сфере обороны."У технополиса "ЭРА" очень важная миссия по созданию инновационной инфраструктуры и формированию качественной модели организации научных исследований в интересах укрепления обороноспособности страны. ПСБ как опорный банк предприятий отечественного ОПК выступает за расширение инструментария поддержки компаний этого сектора, в том числе, с целью диверсификации производств и выпуска гражданской продукции, а также для масштабирования наиболее перспективных разработок проектов технополиса "ЭРА". Создание инвестиционного фонда является частью стратегии ПСБ по развитию небанковских сервисов в области аналитики, консалтинга и непосредственно финансирования проектов ОПК через фонд", - сказал председатель банка Петр Фрадков.
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банк псб, петр фрадков, промсвязьбанк, москва, новости компаний - экономика

Первый инвестфонд создадут на территории технополиса "ЭРА"

17:22 19.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоенный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис Эра - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств будет создан на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" - соглашение о сотрудничестве по этим вопросам заключили в пятницу в Москве ПСБ и Главное управление научно-исследовательской деятельности Минобороны России, сообщает пресс-служба ПСБ.
Ключевой задачей фонда станет финансирование проектов участников технополиса "ЭРА" в сфере высоких технологий оборонно-промышленного комплекса на стадии формирования и масштабирования инновационных производств, а также их последующий вывод на массовый выпуск продукции.
В рамках соглашения ПСБ также планирует проведение образовательных программ для сотрудников Минобороны России, работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и организаций, участвующих в реализации Государственного оборонного заказа на территории Технополиса "ЭРА", в том числе, по темам диверсификации ОПК и сопровождения ГОЗ. Кроме того, ПСБ намерен предоставить участникам технополиса комплекс услуг по продвижению высокотехнологичной продукции в сфере обороны.
"У технополиса "ЭРА" очень важная миссия по созданию инновационной инфраструктуры и формированию качественной модели организации научных исследований в интересах укрепления обороноспособности страны. ПСБ как опорный банк предприятий отечественного ОПК выступает за расширение инструментария поддержки компаний этого сектора, в том числе, с целью диверсификации производств и выпуска гражданской продукции, а также для масштабирования наиболее перспективных разработок проектов технополиса "ЭРА". Создание инвестиционного фонда является частью стратегии ПСБ по развитию небанковских сервисов в области аналитики, консалтинга и непосредственно финансирования проектов ОПК через фонд", - сказал председатель банка Петр Фрадков.
ПСБ, как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России, принял участие в Международном военно-техническом форуме Армия-2019. Стенд банка на форуме - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 12:13
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Банк ПСБПетр ФрадковПромсвязьбанкМоскваНовости компаний - Экономика
 
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