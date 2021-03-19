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Голосовой помощник пригласит пенсионеров из Подмосковья на вакцинацию
Голосовой помощник пригласит пенсионеров из Подмосковья на вакцинацию
Голосовой помощник пригласит жителей Московской области старше 65 лет на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T16:42
2021-03-19T16:42
2021-03-19T16:43
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Голосовой помощник пригласит жителей Московской области старше 65 лет на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения по региону.Новый сервис запустил подмосковный минздрав."Мы развиваем источники информирования жителей о возможности пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса", – отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.Пожилые люди находятся в группе риска тяжелого течения коронавируса, они чаще других могут столкнуться с осложнениями после болезни. Поэтому для пенсионеров в первую очередь важно сделать прививку.Звонок пожилым жителям региона поступит с номера: +7 (498) 602-31-35.Чтобы сделать прививку от коронавируса в поликлинике, нужно записаться на портале госуслуг, в МФЦ или клубах "Активное долголетие". Выбрать наиболее удобный прививочный пункт предлагается на интерактивной карте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Голосовой помощник пригласит жителей Московской области старше 65 лет на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения по региону.
Новый сервис запустил подмосковный минздрав.
"Мы развиваем источники информирования жителей о возможности пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса", – отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Пожилые люди находятся в группе риска тяжелого течения коронавируса, они чаще других могут столкнуться с осложнениями после болезни. Поэтому для пенсионеров в первую очередь важно сделать прививку.
Звонок пожилым жителям региона поступит с номера: +7 (498) 602-31-35.
Чтобы сделать прививку от коронавируса в поликлинике, нужно записаться на портале госуслуг, в МФЦ или клубах "Активное долголетие". Выбрать наиболее удобный прививочный пункт предлагается на интерактивной карте.