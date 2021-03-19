https://ria.ru/20210319/golosovoy-1602015968.html

Голосовой помощник пригласит пенсионеров из Подмосковья на вакцинацию

Голосовой помощник пригласит пенсионеров из Подмосковья на вакцинацию

Голосовой помощник пригласит жителей Московской области старше 65 лет на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T16:42

2021-03-19T16:42

2021-03-19T16:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Голосовой помощник пригласит жителей Московской области старше 65 лет на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения по региону.Новый сервис запустил подмосковный минздрав."Мы развиваем источники информирования жителей о возможности пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса", – отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.Пожилые люди находятся в группе риска тяжелого течения коронавируса, они чаще других могут столкнуться с осложнениями после болезни. Поэтому для пенсионеров в первую очередь важно сделать прививку.Звонок пожилым жителям региона поступит с номера: +7 (498) 602-31-35.Чтобы сделать прививку от коронавируса в поликлинике, нужно записаться на портале госуслуг, в МФЦ или клубах "Активное долголетие". Выбрать наиболее удобный прививочный пункт предлагается на интерактивной карте.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)