https://ria.ru/20210319/doroga-1602060377.html
Новое дорожное полотно укладывают на Большом Каменном мосту в Москве
Новое дорожное полотно укладывают на Большом Каменном мосту в Москве
Обустройство нового дорожного полотна началось на закрытой для капремонта половине Большого Каменного моста в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T20:03
2021-03-19T20:03
2021-03-19T20:24
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городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Обустройство нового дорожного полотна началось на закрытой для капремонта половине Большого Каменного моста в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что на второй половине моста выполнят тот же комплекс работ, что и в рамках первой очереди."Объем работ довольно большой, фактически в ходе ремонта сооружение пересоберут заново, будут обновлены основные конструкции, бетонное основание и дорожное покрытие, отреставрированы гранитная облицовка и чугунные элементы ограждения. При этом мост продолжает функционировать и закрываться полностью не будет", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Уточняется, что на ход работ по капитальному ремонту сооружения не повлияли ни рекордные осадки, ни аномальные морозы. Специалисты работали внутри технологических укрытий – "тепляков". Они позволяют поддерживать необходимый температурный режим для работы с бетоном.
https://realty.ria.ru/20210319/most-1601972039.html
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Капитальный ремонт: снятие покрытия с Большого каменного моста
Капитальный ремонт: снятие покрытия с Большого каменного моста
2021-03-19T20:03
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PT0M36S
РИА Новости
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РИА Новости
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