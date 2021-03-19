https://ria.ru/20210319/doroga-1602060377.html

Новое дорожное полотно укладывают на Большом Каменном мосту в Москве

Новое дорожное полотно укладывают на Большом Каменном мосту в Москве

Обустройство нового дорожного полотна началось на закрытой для капремонта половине Большого Каменного моста в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T20:03

2021-03-19T20:03

2021-03-19T20:24

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602043374_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d288d373eb9ef2ee2d1b5a009f80bdd2.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Обустройство нового дорожного полотна началось на закрытой для капремонта половине Большого Каменного моста в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что на второй половине моста выполнят тот же комплекс работ, что и в рамках первой очереди."Объем работ довольно большой, фактически в ходе ремонта сооружение пересоберут заново, будут обновлены основные конструкции, бетонное основание и дорожное покрытие, отреставрированы гранитная облицовка и чугунные элементы ограждения. При этом мост продолжает функционировать и закрываться полностью не будет", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Уточняется, что на ход работ по капитальному ремонту сооружения не повлияли ни рекордные осадки, ни аномальные морозы. Специалисты работали внутри технологических укрытий – "тепляков". Они позволяют поддерживать необходимый температурный режим для работы с бетоном.

https://realty.ria.ru/20210319/most-1601972039.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Капитальный ремонт: снятие покрытия с Большого каменного моста Капитальный ремонт: снятие покрытия с Большого каменного моста 2021-03-19T20:03 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва