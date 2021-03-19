В ДНР заявили о технике силовиков в населенных пунктах Донбасса
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что в течение недели были обнаружены 137 единиц военной техники украинских силовиков в населённых пунктах Донбасса.
"За прошедшую неделю вскрыто 137 единиц вооружения и военной техники… размещённых в 20 населенных пунктах, что является нарушением третьего пункта дополнительных мер (по контролю и соблюдению режима прекращения огня - ред.)", - сказал журналистам представитель народной милиции ДНР.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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