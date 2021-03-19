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В ДНР заявили о технике силовиков в населенных пунктах Донбасса
В ДНР заявили о технике силовиков в населенных пунктах Донбасса
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что в течение недели были обнаружены 137 единиц военной техники... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T15:37
2021-03-19T15:37
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что в течение недели были обнаружены 137 единиц военной техники украинских силовиков в населённых пунктах Донбасса."За прошедшую неделю вскрыто 137 единиц вооружения и военной техники… размещённых в 20 населенных пунктах, что является нарушением третьего пункта дополнительных мер (по контролю и соблюдению режима прекращения огня - ред.)", - сказал журналистам представитель народной милиции ДНР.Он отметил, что среди обнаруженной техники были зенитно-ракетные комплексы "Оса" и "Стрела - 10", БМП-1 и БМП-2, танки Т-72 и Т-64, РСЗО БМ-21 "Град" и самоходные артиллерийские установки "Акация".Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210317/donbass-1601710832.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В ДНР заявили о технике силовиков в населенных пунктах Донбасса

15:37 19.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области
Военнослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что в течение недели были обнаружены 137 единиц военной техники украинских силовиков в населённых пунктах Донбасса.
"За прошедшую неделю вскрыто 137 единиц вооружения и военной техники… размещённых в 20 населенных пунктах, что является нарушением третьего пункта дополнительных мер (по контролю и соблюдению режима прекращения огня - ред.)", - сказал журналистам представитель народной милиции ДНР.
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Он отметил, что среди обнаруженной техники были зенитно-ракетные комплексы "Оса" и "Стрела - 10", БМП-1 и БМП-2, танки Т-72 и Т-64, РСЗО БМ-21 "Град" и самоходные артиллерийские установки "Акация".
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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