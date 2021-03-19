https://ria.ru/20210319/delo-1601934858.html

На Кубани завели уголовное дело после задержания неонацистов в Геленджике

На Кубани завели уголовное дело после задержания неонацистов в Геленджике

Возбуждено уголовное дело о незаконной организации экстремистского сообщества в Геленджике, члены которого избивали людей, и участии в нем, сообщает СУСК по... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T10:58

2021-03-19T10:58

2021-03-19T11:48

скр

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

геленджик

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 19 мар - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о незаконной организации экстремистского сообщества в Геленджике, члены которого избивали людей, и участии в нем, сообщает СУСК по Кубани.В пятницу ФСБ сообщила о задержании задержали 14 сторонников украинского неонацистского сообщества "М.К.У.", лидер которого в прошлом году призвал устраивать теракты в России, сообщает в пятницу ФСБ РФ. Тринадцать неонацистов задержали в Геленджике, еще одного – в Ярославле. У них изъяли множество нацистских материалов, холодное оружие, инструкции по изготовлению самодельных бомб и огнестрельного оружия. Сообщалось, что группа была организована в 2019 году под идеологическим воздействием гражданина Украины Егора Краснова. Он и другие члены "М.К.У." в дальнейшем пересылали из Киева и Харькова инструкции по совершению терактов, массовых убийств и других насильственных акций, отмечает ФСБ.Сообщалось, что подготовка к ним велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывались на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур, а в качестве демонстрации "приверженности нацистской идеологии" члены группы сожгли копию Знамени Победы и видеоотчет отправили на Украину. В 2020 году главарь "М.К.У." в интернете призвал своих сторонников к активизации террористической деятельности на территории Российской Федерации, сообщила спецслужба."Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю по материалам, предоставленным УФСБ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении 19 и 20-летних местных жителей, подозреваемых в незаконной организации экстремистского сообщества (ч.1 ст.282.1 УК РФ), а также ряда молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет по подозрению в участии в нем (ч.2 ст.282.1 УК РФ)", - сообщило СУСК по Краснодарскому краю.По версии следствия, в 2018 году житель Геленджика, придерживающийся правоэкстремистских идей, вместе с единомышленником организовал и создал "Единую Русскую Национальную Партию", основной деятельностью которой являлось совершение преступлений в отношении лиц, ведущих асоциальный образ жизни, без определенного места жительства, а также возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку. По данным следствия, подозреваемые наносили на здания и сооружения Геленджика изображения националистического характера, нападали на граждан по мотивам национальной ненависти и вражды и отношению к социальной группе и избивали их. При этом фиксировали происходящее на камеру мобильного телефона и выкладывали в дальнейшем в Интернет."Следователями проведен ряд обысков по местам жительства подозреваемых, где обнаружены символика, ножи, кастеты и литература, по которой будут назначены соответствующие исследования. Изъяты интересующие следствие материалы, носители информации, телефоны и предметы", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20210319/natsisty-1601932385.html

https://ria.ru/20210317/terakt-1601586283.html

геленджик

краснодарский край

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Задержание участников украинского радикального сообщества в Геленджике. Кадры ФСБ ФСБ сообщила о задержании 14 сторонников украинского неонацистского сообщества "М.К.У.", лидер которого в прошлом году призвал устраивать теракты в России, сообщает в пятницу ФСБ РФ. Тринадцать неонацистов задержали в Геленджике, еще одного – в Ярославле. У них изъяли множество нацистских материалов, холодное оружие, инструкции по изготовлению самодельных бомб и огнестрельного оружия. Сообщалось, что группа была организована в 2019 году под идеологическим воздействием гражданина Украины Егора Краснова. 2021-03-19T10:58 true PT3M34S

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скр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), геленджик, краснодарский край, происшествия