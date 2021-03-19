https://ria.ru/20210319/bishkek-1601970334.html

Празднование Навруза отменили в столице Киргизии из-за COVID-19

Празднование Навруза отменили в столице Киргизии из-за COVID-19

Празднование Навруза отменили в столице Киргизии из-за коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии Бишкека. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T13:26

2021-03-19T13:26

2021-03-19T13:27

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БИШКЕК, 19 мар - РИА Новости. Празднование Навруза отменили в столице Киргизии из-за коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии Бишкека."Принимая во внимание факты выявления новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19 (британский штамм, южноафриканский штамм) в европейских странах и усиление карантинных мер в соседних странах, учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию, в целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссией при мэрии города Бишкек принято решение воздержаться от проведения массовых мероприятий, посвященных празднику Навруз на территории города Бишкек", - заявил представитель пресс-службы.Первые случаи коронавируса в Киргизии выявили в марте 2020 года. На сегодняшний день общее количество зарегистрированных фактов COVID-19 превысили 87 тысяч. Почти 1,5 тысячи человек скончались от болезни.Навруз — не мусульманский, но народный праздник у иранских и тюркских народов. Он отмечается как праздник весны, обновления природы, совпадает с днем весеннего равноденствия. Среди мусульман к празднику двоякое отношение: одни считают его приемлемой частью народной традиции, а другие говорят, что правоверным отмечать его недопустимо. Навруз празднуют, в частности, в Дагестане и Средней Азии, в Иране, Афганистане, Македонии, Албании, Турции. В 2009 году ЮНЕСКО включила Навруз в список нематериального наследия человечества. ООН в 2010 году приняла резолюцию, согласно которой 21 марта признается Международным днем Навруза.

https://ria.ru/20210318/navruz-1601863775.html

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религия, здоровье - общество, юнеско, афганистан, северная македония, бишкек, оон, в мире