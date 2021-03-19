https://ria.ru/20210319/belorussiya-1601956342.html

Минск потребует выдать военных преступников по делу о геноциде белорусов

Минск потребует выдать военных преступников по делу о геноциде белорусов

Белоруссия в случае расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны поставит вопрос в рамках международных... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:33

2021-03-19T12:33

2021-03-19T12:41

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Белоруссия в случае расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны поставит вопрос в рамках международных договоров по выдаче некоторых преступников, которые еще живы, заявил в пятницу генеральный прокурор республики Андрей Швед.В четверг по итогам совещания у белорусского лидера Александра Лукашенко Швед заявил, что надзорное ведомство планирует возбудить дело из-за геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны."В случае расследования этого уголовного дела будет поставлен вопрос в рамках международных договоров по выдаче некоторых преступников, которые, как выяснилось, еще живы, о работе следственных и правоохранительных органов за рубежом, в том числе в тех странах, которые пытались у нас совершить цветную революцию. Вот мы им зададим много вопросов в рамках оказания правовой помощи. И появятся правовые основания для решения других очень важных вопросов", - приводит слова Шведа Sputnik Беларусь.Как уточнил генпрокурор, смысл расследования этого дела, если оно будет возбуждено, сводится к тому, чтобы "совершенные злодеяния всегда были в нашей памяти, и этим преступлениям должна быть дана в целом системная правовая оценка". По его словам, подготовка к возбуждению дела началась еще в январе совместно с архивами, в первую очередь органов госбезопасности, где хранится большой массив уголовных дел в отношении военных преступников, а также историческими институтами, в том числе Национальной академии наук Белоруссии. Швед указал, что сейчас эта работа завершается.Генеральный прокурор республики обратил внимание, что с каждым годом появляется все больше информации, ранее неизвестной общественности, о "преступлениях, зверствах, совершенных в те годы" на территории Белоруссии.Ранее в этом году Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников, были задержаны двое соучредителей "Польской школы" в Бресте.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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александр лукашенко, белоруссия, в мире