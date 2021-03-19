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Минск потребует выдать военных преступников по делу о геноциде белорусов
Минск потребует выдать военных преступников по делу о геноциде белорусов
Белоруссия в случае расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны поставит вопрос в рамках международных... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T12:33
2021-03-19T12:41
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Белоруссия в случае расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны поставит вопрос в рамках международных договоров по выдаче некоторых преступников, которые еще живы, заявил в пятницу генеральный прокурор республики Андрей Швед.В четверг по итогам совещания у белорусского лидера Александра Лукашенко Швед заявил, что надзорное ведомство планирует возбудить дело из-за геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны."В случае расследования этого уголовного дела будет поставлен вопрос в рамках международных договоров по выдаче некоторых преступников, которые, как выяснилось, еще живы, о работе следственных и правоохранительных органов за рубежом, в том числе в тех странах, которые пытались у нас совершить цветную революцию. Вот мы им зададим много вопросов в рамках оказания правовой помощи. И появятся правовые основания для решения других очень важных вопросов", - приводит слова Шведа Sputnik Беларусь.Как уточнил генпрокурор, смысл расследования этого дела, если оно будет возбуждено, сводится к тому, чтобы "совершенные злодеяния всегда были в нашей памяти, и этим преступлениям должна быть дана в целом системная правовая оценка". По его словам, подготовка к возбуждению дела началась еще в январе совместно с архивами, в первую очередь органов госбезопасности, где хранится большой массив уголовных дел в отношении военных преступников, а также историческими институтами, в том числе Национальной академии наук Белоруссии. Швед указал, что сейчас эта работа завершается.Генеральный прокурор республики обратил внимание, что с каждым годом появляется все больше информации, ранее неизвестной общественности, о "преступлениях, зверствах, совершенных в те годы" на территории Белоруссии.Ранее в этом году Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников, были задержаны двое соучредителей "Польской школы" в Бресте.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Минск потребует выдать военных преступников по делу о геноциде белорусов

12:33 19.03.2021 (обновлено: 12:41 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкМемориал "Хатынь" в Витебской области
Мемориал Хатынь в Витебской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Белоруссия в случае расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны поставит вопрос в рамках международных договоров по выдаче некоторых преступников, которые еще живы, заявил в пятницу генеральный прокурор республики Андрей Швед.
В четверг по итогам совещания у белорусского лидера Александра Лукашенко Швед заявил, что надзорное ведомство планирует возбудить дело из-за геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны.
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"В случае расследования этого уголовного дела будет поставлен вопрос в рамках международных договоров по выдаче некоторых преступников, которые, как выяснилось, еще живы, о работе следственных и правоохранительных органов за рубежом, в том числе в тех странах, которые пытались у нас совершить цветную революцию. Вот мы им зададим много вопросов в рамках оказания правовой помощи. И появятся правовые основания для решения других очень важных вопросов", - приводит слова Шведа Sputnik Беларусь.
Как уточнил генпрокурор, смысл расследования этого дела, если оно будет возбуждено, сводится к тому, чтобы "совершенные злодеяния всегда были в нашей памяти, и этим преступлениям должна быть дана в целом системная правовая оценка". По его словам, подготовка к возбуждению дела началась еще в январе совместно с архивами, в первую очередь органов госбезопасности, где хранится большой массив уголовных дел в отношении военных преступников, а также историческими институтами, в том числе Национальной академии наук Белоруссии. Швед указал, что сейчас эта работа завершается.
Генеральный прокурор республики обратил внимание, что с каждым годом появляется все больше информации, ранее неизвестной общественности, о "преступлениях, зверствах, совершенных в те годы" на территории Белоруссии.
"Сегодня мы констатируем, что по многим из них правовую оценку в те годы никто не давал. Поэтому сейчас надо все это собрать в единый массив, в целом посмотреть, оценить. И в дальнейшем, если уголовное дело будет возбуждено, уверен, это даст серьезный импульс не только к обсуждению в обществе новых и известных фактов, но и даст правовую основу для того, чтобы мы дальше защищали интересы Республики Беларусь, в том числе на международной арене", - добавил руководитель надзорного ведомства.
Ранее в этом году Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников, были задержаны двое соучредителей "Польской школы" в Бресте.
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