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https://ria.ru/20210319/bayden-1602023529.html
"Возвращение хаоса": читатели Le Figaro оценили слова Байдена о Путине
"Возвращение хаоса": читатели Le Figaro оценили слова Байдена о Путине
Резкое высказывание президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина было большой ошибкой. К такому выводу пришли читатели французского издания Le Figaro. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:11
2021-03-19T17:11
россия
джо байден
владимир путин
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Резкое высказывание президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина было большой ошибкой. К такому выводу пришли читатели французского издания Le Figaro."Это большая ошибка Джо Байдена, потому что Россия может создать оборонительный блок с Китаем", — написал DARIUS47."Какой идиот, чтобы свести на нет работу Трампа. Он натравливает две великие державы друг против друга", — поддержал La dent blanche."Обвинить государственного лидера в том, что он — преступник, это не армрестлинг, а оскорбление, которое не облагораживает демократов", — считает verificator."Байден думает, что он живет в 1950-х. Печально, что такая страна, как США, находится в руках человека, у которого больше нет умственных способностей", — отметил Cdlacom."Джо Байден гораздо опаснее своего предшественника для мира во всем мире, это возвращение известного организованного хаоса", — подытожил christ06.Ранее в интервью телеканалу ABC News Байден заявил, что Москва "ответит за вмешательство в выборы" в 2020 году, и утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он российского коллегу "убийцей". Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась объяснить, были ли слова американского лидера метафорой.МИД России расценил подобные высказывания как проявление целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик. Впоследствии посла в США Анатолия Антонова вызвали на консультацию в Москву. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации" отношений.Сам Владимир Путин, комментируя заявления своего американского коллеги, пожелал ему здоровья. Позднее он предложил американскому лидеру продолжить разговор "без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии".
https://ria.ru/20210319/psikh-1601908368.html
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россия, джо байден, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, в мире

"Возвращение хаоса": читатели Le Figaro оценили слова Байдена о Путине

17:11 19.03.2021
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Резкое высказывание президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина было большой ошибкой. К такому выводу пришли читатели французского издания Le Figaro.
"Это большая ошибка Джо Байдена, потому что Россия может создать оборонительный блок с Китаем", — написал DARIUS47.
"Какой идиот, чтобы свести на нет работу Трампа. Он натравливает две великие державы друг против друга", — поддержал La dent blanche.
"Обвинить государственного лидера в том, что он — преступник, это не армрестлинг, а оскорбление, которое не облагораживает демократов", — считает verificator.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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"Байден думает, что он живет в 1950-х. Печально, что такая страна, как США, находится в руках человека, у которого больше нет умственных способностей", — отметил Cdlacom.
"Джо Байден гораздо опаснее своего предшественника для мира во всем мире, это возвращение известного организованного хаоса", — подытожил christ06.
Ранее в интервью телеканалу ABC News Байден заявил, что Москва "ответит за вмешательство в выборы" в 2020 году, и утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он российского коллегу "убийцей". Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась объяснить, были ли слова американского лидера метафорой.
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МИД России расценил подобные высказывания как проявление целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик. Впоследствии посла в США Анатолия Антонова вызвали на консультацию в Москву. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации" отношений.
Сам Владимир Путин, комментируя заявления своего американского коллеги, пожелал ему здоровья. Позднее он предложил американскому лидеру продолжить разговор "без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии".
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
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