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Власти Индонезии планируют выдавать туристам визу на пять лет
Власти Индонезии планируют выдавать туристам визу на пять лет
Власти Индонезии обсуждают запуск долгосрочной визы, которая, в первую очередь, заинтересует деловых путешественников, "цифровых кочевников" и других... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T14:14
2021-03-19T14:14
2021-03-19T14:14
туризм
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бали (остров)
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Власти Индонезии обсуждают запуск долгосрочной визы, которая, в первую очередь, заинтересует деловых путешественников, "цифровых кочевников" и других иностранцев с высокими доходами, сообщает АТОР.По сообщениям индонезийских СМИ, министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно представил планы введения нового разрешения на пребывание в стране, которое позволит иностранным путешественникам оставаться там на срок до пяти лет.Предполагается, что новация может быть интересна как деловым туристам и путешественникам с высокими доходами, так и квалифицированным иностранным специалистам и фрилансерам, которые могут рассматривать Бали как место для постоянной работы и проживания."Если кто-то работает на Бали, то, как правило, он размещается недалеко от пляжа. Хорошая погода, красивые пейзажи и дружелюбные жители привлекают многих. Мы хотим, чтобы больше людей считали остров своим "вторым домом" и работали здесь", — отметил министр.По его словам, регионами, подходящими для въезда иностранцев с долгосрочными визами, являются Бали, Батам и Бинтан.Для получения долгосрочной визы зарубежным гостям предстоит внести залог в размере одного миллиарда индонезийских рупий (около 5,1 миллиона рублей) или 2,5 миллиарда рупий (12,75 миллиона рублей) для всей семьи.По словам Сандиага Уно, сейчас проект пятилетней визы находится на рассмотрении в МИД и Минфине. Он может быть утвержден в июне или июле 2021 года.
https://ria.ru/20210224/bali-1598776395.html
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туризм, бали (остров), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, индонезия, виза
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Власти Индонезии обсуждают запуск долгосрочной визы, которая, в первую очередь, заинтересует деловых путешественников, "цифровых кочевников" и других иностранцев с высокими доходами, сообщает
АТОР.
По сообщениям индонезийских СМИ, министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно представил планы введения нового разрешения на пребывание в стране, которое позволит иностранным путешественникам оставаться там на срок до пяти лет.
Предполагается, что новация может быть интересна как деловым туристам и путешественникам с высокими доходами, так и квалифицированным иностранным специалистам и фрилансерам, которые могут рассматривать Бали как место для постоянной работы и проживания.
"Если кто-то работает на Бали, то, как правило, он размещается недалеко от пляжа. Хорошая погода, красивые пейзажи и дружелюбные жители привлекают многих. Мы хотим, чтобы больше людей считали остров своим "вторым домом" и работали здесь", — отметил министр.
По его словам, регионами, подходящими для въезда иностранцев с долгосрочными визами, являются Бали, Батам и Бинтан.
Для получения долгосрочной визы зарубежным гостям предстоит внести залог в размере одного миллиарда индонезийских рупий (около 5,1 миллиона рублей) или 2,5 миллиарда рупий (12,75 миллиона рублей) для всей семьи.
По словам Сандиага Уно, сейчас проект пятилетней визы находится на рассмотрении в МИД и Минфине. Он может быть утвержден в июне или июле 2021 года.