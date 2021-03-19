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https://ria.ru/20210319/bali-1601975250.html
Власти Индонезии планируют выдавать туристам визу на пять лет
Власти Индонезии планируют выдавать туристам визу на пять лет
Власти Индонезии обсуждают запуск долгосрочной визы, которая, в первую очередь, заинтересует деловых путешественников, "цифровых кочевников" и других... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T14:14
2021-03-19T14:14
туризм
туризм
бали (остров)
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
индонезия
виза
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Власти Индонезии обсуждают запуск долгосрочной визы, которая, в первую очередь, заинтересует деловых путешественников, "цифровых кочевников" и других иностранцев с высокими доходами, сообщает АТОР.По сообщениям индонезийских СМИ, министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно представил планы введения нового разрешения на пребывание в стране, которое позволит иностранным путешественникам оставаться там на срок до пяти лет.Предполагается, что новация может быть интересна как деловым туристам и путешественникам с высокими доходами, так и квалифицированным иностранным специалистам и фрилансерам, которые могут рассматривать Бали как место для постоянной работы и проживания."Если кто-то работает на Бали, то, как правило, он размещается недалеко от пляжа. Хорошая погода, красивые пейзажи и дружелюбные жители привлекают многих. Мы хотим, чтобы больше людей считали остров своим "вторым домом" и работали здесь", — отметил министр.По его словам, регионами, подходящими для въезда иностранцев с долгосрочными визами, являются Бали, Батам и Бинтан.Для получения долгосрочной визы зарубежным гостям предстоит внести залог в размере одного миллиарда индонезийских рупий (около 5,1 миллиона рублей) или 2,5 миллиарда рупий (12,75 миллиона рублей) для всей семьи.По словам Сандиага Уно, сейчас проект пятилетней визы находится на рассмотрении в МИД и Минфине. Он может быть утвержден в июне или июле 2021 года.
https://ria.ru/20210224/bali-1598776395.html
https://ria.ru/20210317/bali-1601665679.html
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туризм, бали (остров), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, индонезия, виза

Власти Индонезии планируют выдавать туристам визу на пять лет

14:14 19.03.2021
 
© РИА Новости / Мария СеливановаХрам Улун Дану на озере Бератан. Бали
Храм Улун Дану на озере Бератан. Бали - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Власти Индонезии обсуждают запуск долгосрочной визы, которая, в первую очередь, заинтересует деловых путешественников, "цифровых кочевников" и других иностранцев с высокими доходами, сообщает АТОР.
По сообщениям индонезийских СМИ, министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно представил планы введения нового разрешения на пребывание в стране, которое позволит иностранным путешественникам оставаться там на срок до пяти лет.
Предполагается, что новация может быть интересна как деловым туристам и путешественникам с высокими доходами, так и квалифицированным иностранным специалистам и фрилансерам, которые могут рассматривать Бали как место для постоянной работы и проживания.
"Если кто-то работает на Бали, то, как правило, он размещается недалеко от пляжа. Хорошая погода, красивые пейзажи и дружелюбные жители привлекают многих. Мы хотим, чтобы больше людей считали остров своим "вторым домом" и работали здесь", — отметил министр.
По его словам, регионами, подходящими для въезда иностранцев с долгосрочными визами, являются Бали, Батам и Бинтан.
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Для получения долгосрочной визы зарубежным гостям предстоит внести залог в размере одного миллиарда индонезийских рупий (около 5,1 миллиона рублей) или 2,5 миллиарда рупий (12,75 миллиона рублей) для всей семьи.
По словам Сандиага Уно, сейчас проект пятилетней визы находится на рассмотрении в МИД и Минфине. Он может быть утвержден в июне или июле 2021 года.
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