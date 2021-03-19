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Шоубиз
https://ria.ru/20210319/arzamasova-1601971602.html
Арзамасова на отдыхе в Дубае примерила легендарный образ из "Красотки"
Арзамасова на отдыхе в Дубае примерила легендарный образ из "Красотки"
Актриса Лиза Арзамасова во время отдыха в Дубае (ОАЭ), куда она улетела вместе с супругом — фигуристом Ильей Авербухом отмечать свое 26-летие, примерила образ... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T15:42
2021-03-19T15:42
дубай
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шоубиз
елизавета арзамасова
стиль жизни
шоу-бизнес
илья авербух
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Актриса Лиза Арзамасова во время отдыха в Дубае (ОАЭ), куда она улетела вместе с супругом — фигуристом Ильей Авербухом отмечать свое 26-летие, примерила образ из фильма "Красотка" с Джулией Робертс.К дню рождения звезды "Папиных дочек" Авербух приготовил множество сюрпризов, в том числе полет на воздушном шаре, тест-драйв по пустыне и катание на верблюде, которого Лиза даже захотела "взять на дачу".В конце дня супруги поужинали в роскошном ресторане в Дубае с видом на небоскреб Бурдж-Халифа.Для вечернего выхода в свет Арзамасова выбрала элегантное платье коричневого цвета в белый горох: почти в таком же ходила и героиня Джулии Робертс в "Красотке" (этот наряд до сих пор считается одним из самых стильных и знаковых не только в киноиндустрии, но и в модном сообществе).Актриса дополнила образ элегантной соломенной шляпкой, декорированной черной лентой.
https://rsport.ria.ru/20210318/averbukh-1601793853.html
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дубай, оаэ, елизавета арзамасова, стиль жизни, шоу-бизнес, илья авербух, знаменитости, звезды

Арзамасова на отдыхе в Дубае примерила легендарный образ из "Красотки"

15:42 19.03.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАктриса Елизавета Арзамасова
Актриса Елизавета Арзамасова - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Актриса Лиза Арзамасова во время отдыха в Дубае (ОАЭ), куда она улетела вместе с супругом — фигуристом Ильей Авербухом отмечать свое 26-летие, примерила образ из фильма "Красотка" с Джулией Робертс.
© Фото : liza_arzamasovaСкрин сторис из инстаграма Лизы Арзамасовой
Скрин сторис из инстаграма Лизы Арзамасовой - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Фото : liza_arzamasova
Скрин сторис из инстаграма Лизы Арзамасовой
К дню рождения звезды "Папиных дочек" Авербух приготовил множество сюрпризов, в том числе полет на воздушном шаре, тест-драйв по пустыне и катание на верблюде, которого Лиза даже захотела "взять на дачу".
В конце дня супруги поужинали в роскошном ресторане в Дубае с видом на небоскреб Бурдж-Халифа.
Для вечернего выхода в свет Арзамасова выбрала элегантное платье коричневого цвета в белый горох: почти в таком же ходила и героиня Джулии Робертс в "Красотке" (этот наряд до сих пор считается одним из самых стильных и знаковых не только в киноиндустрии, но и в модном сообществе).
© Touchstone Pictures (1990)Кадр из фильма "Красотка"
Кадр из фильма Красотка - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Touchstone Pictures (1990)
Кадр из фильма "Красотка"
Актриса дополнила образ элегантной соломенной шляпкой, декорированной черной лентой.
"Спасибо, муж мой любимый, за бесконечно красивый день!" — написала она в сторис Instagram.
Илья Авербух и Елизавета Арзамасова в программе Вечерний Ургант - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 12:54
Авербух сделал романтичный подарок Арзамасовой на день рождения: видео
 
ШоубизДубайОАЭЕлизавета АрзамасоваСтиль жизниШоу-бизнесИлья АвербухЗнаменитостизвезды
 
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