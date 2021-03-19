https://ria.ru/20210319/arzamasova-1601971602.html
Арзамасова на отдыхе в Дубае примерила легендарный образ из "Красотки"
Арзамасова на отдыхе в Дубае примерила легендарный образ из "Красотки"
Актриса Лиза Арзамасова во время отдыха в Дубае (ОАЭ), куда она улетела вместе с супругом — фигуристом Ильей Авербухом отмечать свое 26-летие, примерила образ... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T15:42
2021-03-19T15:42
2021-03-19T15:42
дубай
оаэ
шоубиз
елизавета арзамасова
стиль жизни
шоу-бизнес
илья авербух
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574124793_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9ca7de5bfb34d35eaa9010c7369e498.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Актриса Лиза Арзамасова во время отдыха в Дубае (ОАЭ), куда она улетела вместе с супругом — фигуристом Ильей Авербухом отмечать свое 26-летие, примерила образ из фильма "Красотка" с Джулией Робертс.К дню рождения звезды "Папиных дочек" Авербух приготовил множество сюрпризов, в том числе полет на воздушном шаре, тест-драйв по пустыне и катание на верблюде, которого Лиза даже захотела "взять на дачу".В конце дня супруги поужинали в роскошном ресторане в Дубае с видом на небоскреб Бурдж-Халифа.Для вечернего выхода в свет Арзамасова выбрала элегантное платье коричневого цвета в белый горох: почти в таком же ходила и героиня Джулии Робертс в "Красотке" (этот наряд до сих пор считается одним из самых стильных и знаковых не только в киноиндустрии, но и в модном сообществе).Актриса дополнила образ элегантной соломенной шляпкой, декорированной черной лентой.
https://rsport.ria.ru/20210318/averbukh-1601793853.html
дубай
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574124793_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_f9d2cbcad61caec81f75921228fa33c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, оаэ, елизавета арзамасова, стиль жизни, шоу-бизнес, илья авербух, знаменитости, звезды
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Актриса Лиза Арзамасова во время отдыха в Дубае (ОАЭ), куда она улетела вместе с супругом — фигуристом Ильей Авербухом отмечать свое 26-летие, примерила образ из фильма "Красотка" с Джулией Робертс.
К дню рождения звезды "Папиных дочек" Авербух приготовил множество сюрпризов, в том числе полет на воздушном шаре, тест-драйв по пустыне и катание на верблюде, которого Лиза даже захотела "взять на дачу".
В конце дня супруги поужинали в роскошном ресторане в Дубае с видом на небоскреб Бурдж-Халифа.
Для вечернего выхода в свет Арзамасова выбрала элегантное платье коричневого цвета в белый горох: почти в таком же ходила и героиня Джулии Робертс в "Красотке" (этот наряд до сих пор считается одним из самых стильных и знаковых не только в киноиндустрии, но и в модном сообществе).
Актриса дополнила образ элегантной соломенной шляпкой, декорированной черной лентой.
"Спасибо, муж мой любимый, за бесконечно красивый день!" — написала она в сторис Instagram.