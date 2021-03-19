https://ria.ru/20210319/arzamasova-1601971602.html

Арзамасова на отдыхе в Дубае примерила легендарный образ из "Красотки"

Арзамасова на отдыхе в Дубае примерила легендарный образ из "Красотки"

Актриса Лиза Арзамасова во время отдыха в Дубае (ОАЭ), куда она улетела вместе с супругом — фигуристом Ильей Авербухом отмечать свое 26-летие, примерила образ... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T15:42

2021-03-19T15:42

2021-03-19T15:42

дубай

оаэ

шоубиз

елизавета арзамасова

стиль жизни

шоу-бизнес

илья авербух

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Актриса Лиза Арзамасова во время отдыха в Дубае (ОАЭ), куда она улетела вместе с супругом — фигуристом Ильей Авербухом отмечать свое 26-летие, примерила образ из фильма "Красотка" с Джулией Робертс.К дню рождения звезды "Папиных дочек" Авербух приготовил множество сюрпризов, в том числе полет на воздушном шаре, тест-драйв по пустыне и катание на верблюде, которого Лиза даже захотела "взять на дачу".В конце дня супруги поужинали в роскошном ресторане в Дубае с видом на небоскреб Бурдж-Халифа.Для вечернего выхода в свет Арзамасова выбрала элегантное платье коричневого цвета в белый горох: почти в таком же ходила и героиня Джулии Робертс в "Красотке" (этот наряд до сих пор считается одним из самых стильных и знаковых не только в киноиндустрии, но и в модном сообществе).Актриса дополнила образ элегантной соломенной шляпкой, декорированной черной лентой.

https://rsport.ria.ru/20210318/averbukh-1601793853.html

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дубай, оаэ, елизавета арзамасова, стиль жизни, шоу-бизнес, илья авербух, знаменитости, звезды