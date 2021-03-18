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Тверская область
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Руденя выступил с рядом инициатив в сфере занятости населения
Руденя выступил с рядом инициатив в сфере занятости населения
С предложением предоставлять субсидии работодателям не только при трудоустройстве женщин с маленькими детьми, инвалидов и выпускников учреждений... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T18:41
2021-03-18T18:41
тверская область
игорь руденя
тверская область
общество
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ТВЕРЬ, 18 мар – РИА Новости. С предложением предоставлять субсидии работодателям не только при трудоустройстве женщин с маленькими детьми, инвалидов и выпускников учреждений профессионального образования, но и родителей, воспитывающих троих и более детей, выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Кроме того, Руденя заявил о необходимости поддержки трудоустройства подростков в период каникул. При этом губернатор напомнил, что в Верхневолжье уже несколько лет действует программа, предусматривающая компенсацию властями до половины затрат на зарплату трудоустроенным у них подросткам. Благодаря этому механизму в 2020 году в Верхневолжье на каникулах смогли подработать около 2500 тысяч подростков. Глава региона считает, что подобную поддержку необходимо ввести и на федеральном уровне.Еще одна инициатива губернатора Тверской области касается компенсации затрат при реализации на предприятиях программ, по которым старшеклассники могли бы получить первую специальность. Руденя также затронул вопрос, касающийся подростков, получающих пенсию по потере кормильца.
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игорь руденя, тверская область, общество

Руденя выступил с рядом инициатив в сфере занятости населения

18:41 18.03.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 18 мар – РИА Новости. С предложением предоставлять субсидии работодателям не только при трудоустройстве женщин с маленькими детьми, инвалидов и выпускников учреждений профессионального образования, но и родителей, воспитывающих троих и более детей, выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Многодетным родителям требуется дополнительное внимание со стороны власти", - сказал глава региона на селекторном совещании, посвященном внесению изменений в федеральный закон "О занятости населения в Российской Федерации".
Кроме того, Руденя заявил о необходимости поддержки трудоустройства подростков в период каникул.
При этом губернатор напомнил, что в Верхневолжье уже несколько лет действует программа, предусматривающая компенсацию властями до половины затрат на зарплату трудоустроенным у них подросткам. Благодаря этому механизму в 2020 году в Верхневолжье на каникулах смогли подработать около 2500 тысяч подростков. Глава региона считает, что подобную поддержку необходимо ввести и на федеральном уровне.
Еще одна инициатива губернатора Тверской области касается компенсации затрат при реализации на предприятиях программ, по которым старшеклассники могли бы получить первую специальность.
Руденя также затронул вопрос, касающийся подростков, получающих пенсию по потере кормильца.
"Когда они, в случае трудоустройства, начинают получать зарплату, выплата пенсии по потере кормильца приостанавливается. Мы предлагаем не прекращать эти выплаты, чтобы заработок ребенка плюсовался к тем средствам, которые он уже получает", – сказал Руденя.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 15:21Тверская область
Руденя: в Верхневолжье вводят новые меры соцподдержки семей с детьми
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
 
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