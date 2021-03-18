https://ria.ru/20210318/zanyatost-1601867995.html

Руденя выступил с рядом инициатив в сфере занятости населения

Руденя выступил с рядом инициатив в сфере занятости населения

С предложением предоставлять субсидии работодателям не только при трудоустройстве женщин с маленькими детьми, инвалидов и выпускников учреждений... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T18:41

2021-03-18T18:41

2021-03-18T18:41

тверская область

игорь руденя

тверская область

общество

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ТВЕРЬ, 18 мар – РИА Новости. С предложением предоставлять субсидии работодателям не только при трудоустройстве женщин с маленькими детьми, инвалидов и выпускников учреждений профессионального образования, но и родителей, воспитывающих троих и более детей, выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Кроме того, Руденя заявил о необходимости поддержки трудоустройства подростков в период каникул. При этом губернатор напомнил, что в Верхневолжье уже несколько лет действует программа, предусматривающая компенсацию властями до половины затрат на зарплату трудоустроенным у них подросткам. Благодаря этому механизму в 2020 году в Верхневолжье на каникулах смогли подработать около 2500 тысяч подростков. Глава региона считает, что подобную поддержку необходимо ввести и на федеральном уровне.Еще одна инициатива губернатора Тверской области касается компенсации затрат при реализации на предприятиях программ, по которым старшеклассники могли бы получить первую специальность. Руденя также затронул вопрос, касающийся подростков, получающих пенсию по потере кормильца.

https://ria.ru/20210315/sotspodderzhka-1601324808.html

тверская область

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игорь руденя, тверская область, общество