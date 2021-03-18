Захарова призвала США прекратить "ехать на антироссийской истерике"
13:35 18.03.2021 (обновлено: 16:11 18.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Эксплуатируя антироссийскую риторику, США зашли во "внутриполитический тупик", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
"Нужны, наверное, новые сюжеты, <...> новая повестка нужна. Потому что на этой антироссийской истерике больше ехать некуда — они уже приехали", — сказала дипломат, комментируя слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине. Накануне тот пригрозил, что российский лидер "заплатит" за "вмешательство" в американские выборы.
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В среду посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации для обсуждения перспектив российско-американских отношений. В ведомстве отметили, что диалог между странами оказался в тупике и главное — найти способы выбраться из него. В МИД стремятся не допустить "необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски". По словам Захаровой, она "не припомнит" подобного шага со стороны России.
Санкции США
В среду Минторг США расширил экспортные ограничения против России: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будет действовать только до 1 сентября. Решение вступит в силу с 18 марта. Поводами для таких мер стали ситуация с Алексеем Навальным и "применение химического и биологического оружия".
Кроме того, 16 марта офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Москву обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа, дискредитировать Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В документе говорится о введении новых санкций против России.
В Кремле доклад назвали "безосновательным и бездоказательным". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не имела никакого отношения к каким-либо кампаниям против кандидатов на выборах. В МИД, в свою очередь, заявили, что относятся к новым ограничениям "спокойно" — подобные меры вводились уже более 90 раз. При этом в ведомстве указали, что усиление санкционного давления на Россию "не добавляет шансов" на нормализацию диалога между Москвой и Вашингтоном, а ответственность за его ухудшение полностью лежит на США.