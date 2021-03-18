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https://ria.ru/20210318/zakharova-1601802667.html
Захарова призвала США прекратить "ехать на антироссийской истерике"
Захарова призвала США прекратить "ехать на антироссийской истерике"
Эксплуатируя антироссийскую риторику, США зашли во "внутриполитический тупик", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:35
2021-03-18T16:11
мария захарова
джо байден
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Эксплуатируя антироссийскую риторику, США зашли во "внутриполитический тупик", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1"."Нужны, наверное, новые сюжеты, &lt;...&gt; новая повестка нужна. Потому что на этой антироссийской истерике больше ехать некуда — они уже приехали", — сказала дипломат, комментируя слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине. Накануне тот пригрозил, что российский лидер "заплатит" за "вмешательство" в американские выборы.В среду посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации для обсуждения перспектив российско-американских отношений. В ведомстве отметили, что диалог между странами оказался в тупике и главное — найти способы выбраться из него. В МИД стремятся не допустить "необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски". По словам Захаровой, она "не припомнит" подобного шага со стороны России.Санкции СШАВ среду Минторг США расширил экспортные ограничения против России: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будет действовать только до 1 сентября. Решение вступит в силу с 18 марта. Поводами для таких мер стали ситуация с Алексеем Навальным и "применение химического и биологического оружия".Кроме того, 16 марта офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Москву обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа, дискредитировать Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В документе говорится о введении новых санкций против России.В Кремле доклад назвали "безосновательным и бездоказательным". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не имела никакого отношения к каким-либо кампаниям против кандидатов на выборах. В МИД, в свою очередь, заявили, что относятся к новым ограничениям "спокойно" — подобные меры вводились уже более 90 раз. При этом в ведомстве указали, что усиление санкционного давления на Россию "не добавляет шансов" на нормализацию диалога между Москвой и Вашингтоном, а ответственность за его ухудшение полностью лежит на США.
https://ria.ru/20210206/ssha-1596221261.html
https://ria.ru/20210318/sanktsii-1601511445.html
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мария захарова, джо байден, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша

Захарова призвала США прекратить "ехать на антироссийской истерике"

13:35 18.03.2021 (обновлено: 16:11 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Эксплуатируя антироссийскую риторику, США зашли во "внутриполитический тупик", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
"Нужны, наверное, новые сюжеты, <...> новая повестка нужна. Потому что на этой антироссийской истерике больше ехать некуда — они уже приехали", — сказала дипломат, комментируя слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине. Накануне тот пригрозил, что российский лидер "заплатит" за "вмешательство" в американские выборы.
Подготовка к инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтоне, округ Колумбия - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 08:00
Простите и вернитесь: Байден хочет возродить всесильный Запад
В среду посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации для обсуждения перспектив российско-американских отношений. В ведомстве отметили, что диалог между странами оказался в тупике и главное — найти способы выбраться из него. В МИД стремятся не допустить "необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски". По словам Захаровой, она "не припомнит" подобного шага со стороны России.

Санкции США

В среду Минторг США расширил экспортные ограничения против России: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будет действовать только до 1 сентября. Решение вступит в силу с 18 марта. Поводами для таких мер стали ситуация с Алексеем Навальным и "применение химического и биологического оружия".
Кроме того, 16 марта офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Москву обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа, дискредитировать Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В документе говорится о введении новых санкций против России.
В Кремле доклад назвали "безосновательным и бездоказательным". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не имела никакого отношения к каким-либо кампаниям против кандидатов на выборах. В МИД, в свою очередь, заявили, что относятся к новым ограничениям "спокойно" — подобные меры вводились уже более 90 раз. При этом в ведомстве указали, что усиление санкционного давления на Россию "не добавляет шансов" на нормализацию диалога между Москвой и Вашингтоном, а ответственность за его ухудшение полностью лежит на США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
Вчера, 08:00
"Экстремальные" санкции: США хотят взяться за российский госдолг
 
Мария ЗахароваДжо БайденРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)США
 
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