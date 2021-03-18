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https://ria.ru/20210318/zakharova-1601751783.html
Захарова прокомментировала решение Лондона нарастить ядерный потенциал
Захарова прокомментировала решение Лондона нарастить ядерный потенциал
Официальный представитель МИД Мария Захарова увидела имперские амбиции в планах Великобритании развивать стратегические вооружения. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T09:02
2021-03-18T09:18
россия
мария захарова
александр грушко
великобритания
сша
в мире
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова увидела имперские амбиции в планах Великобритании развивать стратегические вооружения."С Британией вообще все грустно. Проблема имперских амбиций никуда не ушла. Амбиции есть, а базиса под ними нет. Более того, базис, увы, прогнивший и гнилой", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести FM.По ее словам, Лондон "пытается сделать хорошую мину при плохой игре", пытаясь вернуть статус могущественной страны.Британское правительство во вторник опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах нарастить количество ядерных боеголовок до 260. В то же время в 2010-е годы власти обещали к середине 2020-х сократить арсенал с 225 до не менее 180 единиц.Ранее замглавы ведомства Александр Грушко заявил РИА Новости, что планы Британии — это шаг в сторону подрыва стратегической стабильности, он выглядит "очень странным" на фоне договоренности России и США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
https://ria.ru/20210317/arsenal-1601712388.html
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россия, мария захарова, александр грушко, великобритания, сша, в мире

Захарова прокомментировала решение Лондона нарастить ядерный потенциал

09:02 18.03.2021 (обновлено: 09:18 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова увидела имперские амбиции в планах Великобритании развивать стратегические вооружения.
"С Британией вообще все грустно. Проблема имперских амбиций никуда не ушла. Амбиции есть, а базиса под ними нет. Более того, базис, увы, прогнивший и гнилой", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести FM.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 19:59
ООН обеспокоена решением Лондона увеличить ядерный арсенал
По ее словам, Лондон "пытается сделать хорошую мину при плохой игре", пытаясь вернуть статус могущественной страны.
Британское правительство во вторник опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах нарастить количество ядерных боеголовок до 260. В то же время в 2010-е годы власти обещали к середине 2020-х сократить арсенал с 225 до не менее 180 единиц.
Ранее замглавы ведомства Александр Грушко заявил РИА Новости, что планы Британии — это шаг в сторону подрыва стратегической стабильности, он выглядит "очень странным" на фоне договоренности России и США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 12:17
Лондон нанес удар по концепции контроля над вооружениями, заявил Рябков
 
РоссияМария ЗахароваАлександр ГрушкоВеликобританияСШАВ мире
 
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