https://ria.ru/20210318/zakharova-1601751783.html

Захарова прокомментировала решение Лондона нарастить ядерный потенциал

Захарова прокомментировала решение Лондона нарастить ядерный потенциал

Официальный представитель МИД Мария Захарова увидела имперские амбиции в планах Великобритании развивать стратегические вооружения. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T09:02

2021-03-18T09:02

2021-03-18T09:18

россия

мария захарова

александр грушко

великобритания

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600940620_0:0:2945:1658_1920x0_80_0_0_4fdd4c6745c38e025627460c75a37ec8.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова увидела имперские амбиции в планах Великобритании развивать стратегические вооружения."С Британией вообще все грустно. Проблема имперских амбиций никуда не ушла. Амбиции есть, а базиса под ними нет. Более того, базис, увы, прогнивший и гнилой", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести FM.По ее словам, Лондон "пытается сделать хорошую мину при плохой игре", пытаясь вернуть статус могущественной страны.Британское правительство во вторник опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах нарастить количество ядерных боеголовок до 260. В то же время в 2010-е годы власти обещали к середине 2020-х сократить арсенал с 225 до не менее 180 единиц.Ранее замглавы ведомства Александр Грушко заявил РИА Новости, что планы Британии — это шаг в сторону подрыва стратегической стабильности, он выглядит "очень странным" на фоне договоренности России и США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

https://ria.ru/20210317/arsenal-1601712388.html

https://ria.ru/20210317/kontrol-1601618110.html

россия

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, александр грушко, великобритания, сша, в мире