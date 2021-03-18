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https://ria.ru/20210318/zakharova-1601751412.html
Захарова прокомментировала заявления Байдена о России
Захарова прокомментировала заявления Байдена о России
Вашингтон сам должен объяснить в Москве, что происходит в российско-американских отношениях, заявила Мария Захарова, комментируя резонансные заявления... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T08:58
2021-03-18T13:10
россия
мария захарова
джо байден
сша
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Вашингтон сам должен объяснить в Москве, что происходит в российско-американских отношениях, заявила Мария Захарова, комментируя резонансные заявления президента США Джо Байдена.Он ранее сказал, что Владимир Путин "ответит за вмешательство в выборы". СМИ также утверждают, что Байден в разговоре с журналистом телеканала ABC назвал российского президента "убийцей", однако имел ли он это на самом деле в виду, не ясно. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине метафорой.Ранее МИД сообщил, что посла России в США Анатолия Антонова пригласили на консультации в Москву, чтобы оценить нынешний контекст отношений с Вашингтоном. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации отношений с Вашингтоном".Российская дипмиссия в фейсбуке написала, что "сложившаяся ситуация стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути сознательно, заводил двустороннее взаимодействие в тупик".Санкции против РоссииВ среду Минторг США расширил ограничения против России: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Исключения сделали для авиации и в сфере технологий для освоения космоса, но и они будут действовать только до 1 сентября. Решение вступит в силу с 18 марта. Поводом для таких мер стала ситуация с Алексеем Навальным и "применение химического и биологического оружия".Кроме того, накануне офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Москву обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе.В Кремле доклад назвали "безосновательным и бездоказательным". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не имела никакого отношения к каким-либо кампаниям против кандидатов на выборах. По его словам, такие "далеко не качественные" материалы используются как повод для новых санкций.В МИД, в свою очередь, заявили, что относятся к новым ограничениям "спокойно" — подобные меры вводились уже более 90 раз. При этом в ведомстве указали, что усиление санкционного давления на Россию "не добавляет шансов" на нормализацию диалога между Москвой и Вашингтоном, а ответственность за его ухудшение полностью лежит на США.
https://ria.ru/20210318/antonov-1601741032.html
https://ria.ru/20210315/roskomnadzor-1601159243.html
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россия, мария захарова, джо байден, сша

Захарова прокомментировала заявления Байдена о России

08:58 18.03.2021 (обновлено: 13:10 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Вашингтон сам должен объяснить в Москве, что происходит в российско-американских отношениях, заявила Мария Захарова, комментируя резонансные заявления президента США Джо Байдена.
Он ранее сказал, что Владимир Путин "ответит за вмешательство в выборы". СМИ также утверждают, что Байден в разговоре с журналистом телеканала ABC назвал российского президента "убийцей", однако имел ли он это на самом деле в виду, не ясно. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине метафорой.

"Мы знаем, что наши американские коллеги полностью отказались от ответа на прямой вопрос, что же там произошло. Их (ответов. — Прим. ред.) в принципе нет. Это к ним вопрос, что вообще у них происходит", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести FM".

Ранее МИД сообщил, что посла России в США Анатолия Антонова пригласили на консультации в Москву, чтобы оценить нынешний контекст отношений с Вашингтоном. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации отношений с Вашингтоном".
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
02:48
Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
Российская дипмиссия в фейсбуке написала, что "сложившаяся ситуация стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути сознательно, заводил двустороннее взаимодействие в тупик".

Санкции против России

В среду Минторг США расширил ограничения против России: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Исключения сделали для авиации и в сфере технологий для освоения космоса, но и они будут действовать только до 1 сентября. Решение вступит в силу с 18 марта. Поводом для таких мер стала ситуация с Алексеем Навальным и "применение химического и биологического оружия".
Кроме того, накануне офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Москву обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе.
В Кремле доклад назвали "безосновательным и бездоказательным". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не имела никакого отношения к каким-либо кампаниям против кандидатов на выборах. По его словам, такие "далеко не качественные" материалы используются как повод для новых санкций.
В МИД, в свою очередь, заявили, что относятся к новым ограничениям "спокойно" — подобные меры вводились уже более 90 раз. При этом в ведомстве указали, что усиление санкционного давления на Россию "не добавляет шансов" на нормализацию диалога между Москвой и Вашингтоном, а ответственность за его ухудшение полностью лежит на США.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 08:00
Сводки с театра гибридных действий
 
РоссияМария ЗахароваДжо БайденСША
 
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