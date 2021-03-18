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Синоптики опровергли версию о загрязнении воздуха в Москве пылью из Китая
Синоптики опровергли версию о загрязнении воздуха в Москве пылью из Китая
Опрошенные РИА Новости синоптики опровергли загрязнение воздуха Москвы песчаными и пылевыми бурями, которые отмечены в Саудовской Аравии и Катаре, Китае, южных... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T15:43
2021-03-18T15:43
татьяна позднякова
погода
евгений тишковец
мосэкомониторинг
ближний восток
москва
катар
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости синоптики опровергли загрязнение воздуха Москвы песчаными и пылевыми бурями, которые отмечены в Саудовской Аравии и Катаре, Китае, южных и юго-восточных областях России, западных областях Казахстана, отметив, что экологическая ситуация изменилась из-за облачности и слабого ветра.Ранее пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщила, что Мосэкомониторинг зафиксировал 17 марта повышение концентраций взвешенных частиц РМ10 в атмосферном воздухе. По мнению специалистов, одним из вероятных источников повышения концентраций РМ10 может являться пыление с подстилающей поверхности и трансграничный перенос почвенных частиц пыли, где наблюдаются пыльные бури. В последние дни сильные песчаные и пылевые бури отмечены в Саудовской Аравии и Катаре, Китае, южных и юго-восточных областях России, западных областях Казахстана."Это невозможно. У нас потоки направлены с севера, не с юга, не с Ближнего Востока, не со Средней Азии, где все это наблюдается... Экологическая ситуация немного ухудшается только за счет подинверсионной облачности и слабого ветра, слабой турбулентности, перемешивания облачности, это всегда ведёт к накоплению вредных примесей в нижнем пограничном слое", - считает ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова также отмечает, что загрязнение не могло быть связано с пылевыми бурями."Погоду у нас накануне определял гребень повышенного атмосферного давления и ветер был довольно слабый. При таких условиях у нас возможно накопление вредных примесей в утренние часы, но то, что оно не превышает никаких ПДК и так далее, не представляет угрозу - это совершенно точно. Потому что сейчас усиливается ветер, за счёт конвективного перемешивания воздух естественным образом очищается. Это всегда бывает в условиях антициклона, облачности и при штилевой погоде", - сказала синоптик.
https://ria.ru/20210317/pogoda-1601599415.html
https://ria.ru/20210312/vesna-1600999325.html
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татьяна позднякова, погода, евгений тишковец, мосэкомониторинг, ближний восток, москва, катар, общество

Синоптики опровергли версию о загрязнении воздуха в Москве пылью из Китая

15:43 18.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкХрам Христа Спасителя и Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Храм Христа Спасителя и Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости синоптики опровергли загрязнение воздуха Москвы песчаными и пылевыми бурями, которые отмечены в Саудовской Аравии и Катаре, Китае, южных и юго-восточных областях России, западных областях Казахстана, отметив, что экологическая ситуация изменилась из-за облачности и слабого ветра.
Ранее пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщила, что Мосэкомониторинг зафиксировал 17 марта повышение концентраций взвешенных частиц РМ10 в атмосферном воздухе. По мнению специалистов, одним из вероятных источников повышения концентраций РМ10 может являться пыление с подстилающей поверхности и трансграничный перенос почвенных частиц пыли, где наблюдаются пыльные бури. В последние дни сильные песчаные и пылевые бури отмечены в Саудовской Аравии и Катаре, Китае, южных и юго-восточных областях России, западных областях Казахстана.
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"Это невозможно. У нас потоки направлены с севера, не с юга, не с Ближнего Востока, не со Средней Азии, где все это наблюдается... Экологическая ситуация немного ухудшается только за счет подинверсионной облачности и слабого ветра, слабой турбулентности, перемешивания облачности, это всегда ведёт к накоплению вредных примесей в нижнем пограничном слое", - считает ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова также отмечает, что загрязнение не могло быть связано с пылевыми бурями.
"Погоду у нас накануне определял гребень повышенного атмосферного давления и ветер был довольно слабый. При таких условиях у нас возможно накопление вредных примесей в утренние часы, но то, что оно не превышает никаких ПДК и так далее, не представляет угрозу - это совершенно точно. Потому что сейчас усиливается ветер, за счёт конвективного перемешивания воздух естественным образом очищается. Это всегда бывает в условиях антициклона, облачности и при штилевой погоде", - сказала синоптик.
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