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Оппозиция поддержала дату внеочередных парламентских выборов в Армении
Оппозиция поддержала дату внеочередных парламентских выборов в Армении
Лидер оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян назвал приемлемой дату проведения внеочередных парламентских выборов в республике 20 июня. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T14:51
2021-03-18T14:51
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 18 мар – РИА Новости. Лидер оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян назвал приемлемой дату проведения внеочередных парламентских выборов в республике 20 июня.В четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал проведение в стране внеочередных парламентских выборов 20 июня.По словам Марукяна, он провел телефонную беседу с Пашиняном, чтобы обсудить вопрос организации внеочередных парламентских выборов."В ответ на наше требование провести выборы как можно скорее, премьер-министр предложил рассмотреть 20 июня как крайний срок. Я заявил о принципиальности проведения выборов в короткие сроки, не откладывая их до осени или 2023 года. Поэтому я заявил, что 20 июня для нас приемлемо", - написал Марукян в Facebook.
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никол пашинян, армения, в мире

Оппозиция поддержала дату внеочередных парламентских выборов в Армении

14:51 18.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции на проспекте Баграмяна перед зданием Национального собрания Армении в Ереване
Участники митинга оппозиции на проспекте Баграмяна перед зданием Национального собрания Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 18 мар – РИА Новости. Лидер оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян назвал приемлемой дату проведения внеочередных парламентских выборов в республике 20 июня.
В четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал проведение в стране внеочередных парламентских выборов 20 июня.
По словам Марукяна, он провел телефонную беседу с Пашиняном, чтобы обсудить вопрос организации внеочередных парламентских выборов.
"В ответ на наше требование провести выборы как можно скорее, премьер-министр предложил рассмотреть 20 июня как крайний срок. Я заявил о принципиальности проведения выборов в короткие сроки, не откладывая их до осени или 2023 года. Поэтому я заявил, что 20 июня для нас приемлемо", - написал Марукян в Facebook.
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