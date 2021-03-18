https://ria.ru/20210318/vybory-1601819875.html
Оппозиция поддержала дату внеочередных парламентских выборов в Армении
Оппозиция поддержала дату внеочередных парламентских выборов в Армении
Лидер оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян назвал приемлемой дату проведения внеочередных парламентских выборов в республике 20 июня. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T14:51
2021-03-18T14:51
2021-03-18T14:51
никол пашинян
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600211144_0:326:3061:2048_1920x0_80_0_0_7c126bdefe8f0c4115f06dbaa163bbfe.jpg
ЕРЕВАН, 18 мар – РИА Новости. Лидер оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян назвал приемлемой дату проведения внеочередных парламентских выборов в республике 20 июня.В четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал проведение в стране внеочередных парламентских выборов 20 июня.По словам Марукяна, он провел телефонную беседу с Пашиняном, чтобы обсудить вопрос организации внеочередных парламентских выборов."В ответ на наше требование провести выборы как можно скорее, премьер-министр предложил рассмотреть 20 июня как крайний срок. Я заявил о принципиальности проведения выборов в короткие сроки, не откладывая их до осени или 2023 года. Поэтому я заявил, что 20 июня для нас приемлемо", - написал Марукян в Facebook.
https://ria.ru/20210315/pashinyan-1601390058.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600211144_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_1ab3096e865c953ed39ce7c3d5d5dea2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, армения, в мире