https://ria.ru/20210318/vybory-1601819875.html

Оппозиция поддержала дату внеочередных парламентских выборов в Армении

Оппозиция поддержала дату внеочередных парламентских выборов в Армении

Лидер оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян назвал приемлемой дату проведения внеочередных парламентских выборов в республике 20 июня. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T14:51

2021-03-18T14:51

2021-03-18T14:51

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 18 мар – РИА Новости. Лидер оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян назвал приемлемой дату проведения внеочередных парламентских выборов в республике 20 июня.В четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал проведение в стране внеочередных парламентских выборов 20 июня.По словам Марукяна, он провел телефонную беседу с Пашиняном, чтобы обсудить вопрос организации внеочередных парламентских выборов."В ответ на наше требование провести выборы как можно скорее, премьер-министр предложил рассмотреть 20 июня как крайний срок. Я заявил о принципиальности проведения выборов в короткие сроки, не откладывая их до осени или 2023 года. Поэтому я заявил, что 20 июня для нас приемлемо", - написал Марукян в Facebook.

https://ria.ru/20210315/pashinyan-1601390058.html

армения

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никол пашинян, армения, в мире