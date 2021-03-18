В Сербии заявили о большом спросе на "Спутник V"
БЕЛГРАД, 18 мар – РИА Новости. В Сербии сохраняется большой спрос граждан на российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", там ждут новые партии препарата, а также начала расфасовки на территории страны, а затем и совместного производства, заявил РИА Новости госсекретарь министерства здравоохранения Мирсад Джерлек.
По данным госсекретаря министерства, к четвергу в Сербии сделали всего около 2 миллионов 70 тысяч прививок различными препаратами - Pfizer, "Спутник V", Sinopharm и AstroZeneca, а до конца недели с начала иммунизации обе дозы вакцины получит миллион жителей 7-миллионной страны.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"У нас большой спрос на вакцину "Спутник V". Радует, что президенты наших стран - Владимир Путин и Александр Вучич - договорились о том, что мы, скорее всего, с 20 мая начнем в Белграде расфасовку российской вакцины, а до конца года завершится и строительство объекта для полного цикла производства "Спутник V", - заявил госсекретарь минздрава агентству.
"Правительство Сербии договорилось о значительных объемах вакцин из РФ, и до сих пор каждая партия поступала в срок. Для продолжения успешной массовой иммунизации нам нужно, чтобы поставки осуществлялись регулярно. Мы благодарны руководству России и русскому народу за то, что со "Спутником V" не было никаких затруднений", - отметил доктор Джерлек, который сам прошел иммунизацию российским препаратом.
По его словам, до конца недели в Белграде ожидают новую партию российской вакцины, "но нужно всегда учитывать, что в вопросе транспортировки и производства может произойти нечто, что скорректирует сроки на день-два".
Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла в страну 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января, во второй половине февраля начала прибывать AstraZeneca. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, свыше 40% граждан хотят получить российскую вакцину.