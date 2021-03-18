https://ria.ru/20210318/vaktsina-1601806373.html

В Сербии заявили о большом спросе на "Спутник V"

В Сербии заявили о большом спросе на "Спутник V"

В Сербии сохраняется большой спрос граждан на российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", там ждут новые партии препарата, а также начала расфасовки на... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T13:44

2021-03-18T13:44

2021-03-18T13:44

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

александр вучич

здоровье - общество

astrazeneca

владимир путин

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БЕЛГРАД, 18 мар – РИА Новости. В Сербии сохраняется большой спрос граждан на российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", там ждут новые партии препарата, а также начала расфасовки на территории страны, а затем и совместного производства, заявил РИА Новости госсекретарь министерства здравоохранения Мирсад Джерлек.По данным госсекретаря министерства, к четвергу в Сербии сделали всего около 2 миллионов 70 тысяч прививок различными препаратами - Pfizer, "Спутник V", Sinopharm и AstroZeneca, а до конца недели с начала иммунизации обе дозы вакцины получит миллион жителей 7-миллионной страны."У нас большой спрос на вакцину "Спутник V". Радует, что президенты наших стран - Владимир Путин и Александр Вучич - договорились о том, что мы, скорее всего, с 20 мая начнем в Белграде расфасовку российской вакцины, а до конца года завершится и строительство объекта для полного цикла производства "Спутник V", - заявил госсекретарь минздрава агентству."Правительство Сербии договорилось о значительных объемах вакцин из РФ, и до сих пор каждая партия поступала в срок. Для продолжения успешной массовой иммунизации нам нужно, чтобы поставки осуществлялись регулярно. Мы благодарны руководству России и русскому народу за то, что со "Спутником V" не было никаких затруднений", - отметил доктор Джерлек, который сам прошел иммунизацию российским препаратом.По его словам, до конца недели в Белграде ожидают новую партию российской вакцины, "но нужно всегда учитывать, что в вопросе транспортировки и производства может произойти нечто, что скорректирует сроки на день-два".Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла в страну 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января, во второй половине февраля начала прибывать AstraZeneca. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, свыше 40% граждан хотят получить российскую вакцину.

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