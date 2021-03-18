https://ria.ru/20210318/vaktsina-1601752473.html

Российский посол рассказал о контактах со Швейцарией по "Спутнику V"

Российский посол рассказал о контактах со Швейцарией по "Спутнику V"

Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии с ноября прошлого года находится в контакте с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по вопросу... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T09:06

2021-03-18T09:06

2021-03-18T09:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей гармонин

александр гинцбург

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

швейцария

италия

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ЦЮРИХ, 18 мар - РИА Новости. Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии с ноября прошлого года находится в контакте с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по вопросу российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Берне Сергей Гармонин."Федеральное ведомство здравоохранения Швейцарии отреагировало на наши предложения по вакцине "Спутник V" и с ноября прошлого года находится в непосредственном контакте с Российским фондом прямых инвестиций по этому сюжету", - сказал Гармонин.Как добавил дипломат, регистрация в Швейцарии "Спутник V" способствовала бы расширению возможностей страны по проведению эффективной кампании по вакцинации ввиду объективного недостатка западных препаратов."Однако здесь мы сталкиваемся как с бюрократическими, так и политически обусловленными аспектами, которые не всегда способствуют нахождению быстрого решения, несмотря на, казалось бы, всю очевидность вопроса. Все мы помним, как поначалу вокруг "Спутника V" западные СМИ пытались сформировать негативный информационный фон, который в итоге был полностью дезавуирован авторитетными представителями мирового экспертного сообщества", - сказал дипломат.При этом он подчеркнул, что постепенно ситуация "выправляется", особенно после публикации данных о российской вакцине в авторитетном медицинском журнале Lancet."Так, первая швейцарская компания – "Adienne Pharma & Biotech" – уже заключила соглашение о производстве вакцины "Спутник V" на территории Италии. Хочется надеяться, что в данном случае, когда речь идет о спасении без преувеличения миллионов жизней, здравый смысл и конструктивный подход у наших партнеров все же возобладают", - заключил российский посол.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

швейцария

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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