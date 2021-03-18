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В Подмосковье мужчина зарезал сестру
В Подмосковье мужчина зарезал сестру
Житель Подмосковья убил свою 40-летнюю сестру в городе Котельники, его задержали, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T14:39
2021-03-18T16:59
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
люберцы
котельники
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Житель Подмосковья убил свою 40-летнюю сестру в городе Котельники, его задержали, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.По данным следствия, утром 18 марта во дворе многоэтажки в Котельниках 43-летний мужчина напал с ножом на свою сестру и нанес ей множественные ранения, женщина погибла на месте.Возбуждено уголовное дело.Врадий добавила, что следователи и криминалисты изъяли с места преступления нож и видео с камер наблюдения, сейчас допрашиваются родственники, также планируется назначение ряда экспертиз. Сотрудники устанавливают мотивы преступления."Мужчина задержан. В ближайшее время он будет доставлен к следователю для проведения допроса", — добавила представитель СК.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшая была замужем, у нее осталось несколько детей.
https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601642845.html
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люберцы
котельники
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), люберцы, котельники, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье мужчина зарезал сестру

14:39 18.03.2021 (обновлено: 16:59 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Житель Подмосковья убил свою 40-летнюю сестру в городе Котельники, его задержали, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.
По данным следствия, утром 18 марта во дворе многоэтажки в Котельниках 43-летний мужчина напал с ножом на свою сестру и нанес ей множественные ранения, женщина погибла на месте.
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Врадий добавила, что следователи и криминалисты изъяли с места преступления нож и видео с камер наблюдения, сейчас допрашиваются родственники, также планируется назначение ряда экспертиз. Сотрудники устанавливают мотивы преступления.
"Мужчина задержан. В ближайшее время он будет доставлен к следователю для проведения допроса", — добавила представитель СК.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшая была замужем, у нее осталось несколько детей.
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Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)ЛюберцыКотельникиМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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