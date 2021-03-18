https://ria.ru/20210318/ubiystvo-1601817245.html
В Подмосковье мужчина зарезал сестру
В Подмосковье мужчина зарезал сестру
Житель Подмосковья убил свою 40-летнюю сестру в городе Котельники, его задержали, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T14:39
2021-03-18T14:39
2021-03-18T16:59
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
люберцы
котельники
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Житель Подмосковья убил свою 40-летнюю сестру в городе Котельники, его задержали, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.По данным следствия, утром 18 марта во дворе многоэтажки в Котельниках 43-летний мужчина напал с ножом на свою сестру и нанес ей множественные ранения, женщина погибла на месте.Возбуждено уголовное дело.Врадий добавила, что следователи и криминалисты изъяли с места преступления нож и видео с камер наблюдения, сейчас допрашиваются родственники, также планируется назначение ряда экспертиз. Сотрудники устанавливают мотивы преступления."Мужчина задержан. В ближайшее время он будет доставлен к следователю для проведения допроса", — добавила представитель СК.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшая была замужем, у нее осталось несколько детей.
https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601642845.html
https://ria.ru/20210318/ubiystvo-1601744817.html
люберцы
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), люберцы, котельники, московская область (подмосковье), происшествия