https://ria.ru/20210318/ubiystvo-1601817245.html

В Подмосковье мужчина зарезал сестру

В Подмосковье мужчина зарезал сестру

Житель Подмосковья убил свою 40-летнюю сестру в городе Котельники, его задержали, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T14:39

2021-03-18T14:39

2021-03-18T16:59

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

люберцы

котельники

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Житель Подмосковья убил свою 40-летнюю сестру в городе Котельники, его задержали, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.По данным следствия, утром 18 марта во дворе многоэтажки в Котельниках 43-летний мужчина напал с ножом на свою сестру и нанес ей множественные ранения, женщина погибла на месте.Возбуждено уголовное дело.Врадий добавила, что следователи и криминалисты изъяли с места преступления нож и видео с камер наблюдения, сейчас допрашиваются родственники, также планируется назначение ряда экспертиз. Сотрудники устанавливают мотивы преступления."Мужчина задержан. В ближайшее время он будет доставлен к следователю для проведения допроса", — добавила представитель СК.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшая была замужем, у нее осталось несколько детей.

https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601642845.html

https://ria.ru/20210318/ubiystvo-1601744817.html

люберцы

котельники

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), люберцы, котельники, московская область (подмосковье), происшествия