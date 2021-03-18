https://ria.ru/20210318/ubiystvo-1601744817.html

Жительница Красноярска убила сожителя и спрятала его тело в холодильник

Жительница Красноярска убила сожителя и спрятала его тело в холодильник

Жительница Красноярска подозревается в убийстве сожителя в ночь на 8 марта, расчлененное тело которого она прятала в холодильнике, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T06:23

2021-03-18T06:23

2021-03-18T06:25

следственный комитет россии (ск рф)

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 18 мар - РИА Новости. Жительница Красноярска подозревается в убийстве сожителя в ночь на 8 марта, расчлененное тело которого она прятала в холодильнике, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.В ведомстве пояснили, что в пути грузчики поинтересовались, почему из холодильника течет кровь. Женщина во всем призналась прямо на месте. Грузчики вызвали полицейских, которые и задержали женщину. В отношении 39-летней жительницы Красноярска возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601642845.html

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия