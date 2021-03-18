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Жительница Красноярска убила сожителя и спрятала его тело в холодильник
Жительница Красноярска убила сожителя и спрятала его тело в холодильник
Жительница Красноярска подозревается в убийстве сожителя в ночь на 8 марта, расчлененное тело которого она прятала в холодильнике, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T06:23
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следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 18 мар - РИА Новости. Жительница Красноярска подозревается в убийстве сожителя в ночь на 8 марта, расчлененное тело которого она прятала в холодильнике, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.В ведомстве пояснили, что в пути грузчики поинтересовались, почему из холодильника течет кровь. Женщина во всем призналась прямо на месте. Грузчики вызвали полицейских, которые и задержали женщину. В отношении 39-летней жительницы Красноярска возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601642845.html
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следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия

Жительница Красноярска убила сожителя и спрятала его тело в холодильник

06:23 18.03.2021 (обновлено: 06:25 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОЯРСК, 18 мар - РИА Новости. Жительница Красноярска подозревается в убийстве сожителя в ночь на 8 марта, расчлененное тело которого она прятала в холодильнике, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
"По предварительной версии следствия, в ночь с 7 на 8 марта 2021 года 39-летняя женщина употребляла спиртные напитки со своим 27-летним сожителем. В ходе застолья между ними произошел конфликт по малозначительному поводу, в ходе которого женщина ножом нанесла потерпевшему смертельный удар в область груди. Через восемь дней с целью сокрытия следов преступления она расчленила тело, упаковала в пакеты и положила в холодильник, затем вызвала грузовое такси и попросила отвезти холодильник с частями тела в другой район города", - говорится в сообщении.
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В ведомстве пояснили, что в пути грузчики поинтересовались, почему из холодильника течет кровь. Женщина во всем призналась прямо на месте. Грузчики вызвали полицейских, которые и задержали женщину. В отношении 39-летней жительницы Красноярска возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
 
Следственный комитет России (СК РФ)КрасноярскПроисшествия
 
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