Жительница Красноярска убила сожителя и спрятала его тело в холодильник
06:23 18.03.2021 (обновлено: 06:25 18.03.2021)
КРАСНОЯРСК, 18 мар - РИА Новости. Жительница Красноярска подозревается в убийстве сожителя в ночь на 8 марта, расчлененное тело которого она прятала в холодильнике, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
"По предварительной версии следствия, в ночь с 7 на 8 марта 2021 года 39-летняя женщина употребляла спиртные напитки со своим 27-летним сожителем. В ходе застолья между ними произошел конфликт по малозначительному поводу, в ходе которого женщина ножом нанесла потерпевшему смертельный удар в область груди. Через восемь дней с целью сокрытия следов преступления она расчленила тело, упаковала в пакеты и положила в холодильник, затем вызвала грузовое такси и попросила отвезти холодильник с частями тела в другой район города", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в пути грузчики поинтересовались, почему из холодильника течет кровь. Женщина во всем призналась прямо на месте. Грузчики вызвали полицейских, которые и задержали женщину. В отношении 39-летней жительницы Красноярска возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.