https://ria.ru/20210318/ssha-1601772513.html

Эксперты оценили потери американской туриндустрии из-за COVID-19

Эксперты оценили потери американской туриндустрии из-за COVID-19

Американская туристическая индустрия из-за пандемии коронавируса потеряла более одного триллиона долларов, сообщает Ассоциация туризма США. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T13:06

2021-03-18T13:06

2021-03-18T13:06

туризм

коронавирус covid-19

туризм

новости - туризм

сша

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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Американская туристическая индустрия из-за пандемии коронавируса потеряла более одного триллиона долларов, сообщает Ассоциация туризма США.По ее данным, в прошлом году туризм оказался самой пострадавшей от пандемии отраслью национальной экономики. Доходы сократились с 2,6 миллиарда долларов в 2019 году до 1,5 триллиона в 2020-м.Согласно статистике, опубликованной ассоциацией к ежегодной встрече с членами конгресса, которая из-за COVID–19 проходит в виртуальном формате, за минувший год в США без работы остались более 5,6 миллиона сотрудников индустрии гостеприимства. Это около 65 процентов всех сокращений рабочих мест в стране, которые были вызваны пандемией.

https://ria.ru/20210318/tyumen-1600921269.html

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2021

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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, сша