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Эксперты оценили потери американской туриндустрии из-за COVID-19
Эксперты оценили потери американской туриндустрии из-за COVID-19
Американская туристическая индустрия из-за пандемии коронавируса потеряла более одного триллиона долларов, сообщает Ассоциация туризма США. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:06
2021-03-18T13:06
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новости - туризм
сша
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Американская туристическая индустрия из-за пандемии коронавируса потеряла более одного триллиона долларов, сообщает Ассоциация туризма США.По ее данным, в прошлом году туризм оказался самой пострадавшей от пандемии отраслью национальной экономики. Доходы сократились с 2,6 миллиарда долларов в 2019 году до 1,5 триллиона в 2020-м.Согласно статистике, опубликованной ассоциацией к ежегодной встрече с членами конгресса, которая из-за COVID–19 проходит в виртуальном формате, за минувший год в США без работы остались более 5,6 миллиона сотрудников индустрии гостеприимства. Это около 65 процентов всех сокращений рабочих мест в стране, которые были вызваны пандемией.
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, сша

Эксперты оценили потери американской туриндустрии из-за COVID-19

13:06 18.03.2021
 
© РИА Новости / Вера Голосова / Перейти в фотобанкЛюди гуляют на нью-йоркской площади Тайм-сквер
Люди гуляют на нью-йоркской площади Тайм-сквер - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Вера Голосова
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Американская туристическая индустрия из-за пандемии коронавируса потеряла более одного триллиона долларов, сообщает Ассоциация туризма США.
По ее данным, в прошлом году туризм оказался самой пострадавшей от пандемии отраслью национальной экономики. Доходы сократились с 2,6 миллиарда долларов в 2019 году до 1,5 триллиона в 2020-м.
Согласно статистике, опубликованной ассоциацией к ежегодной встрече с членами конгресса, которая из-за COVID–19 проходит в виртуальном формате, за минувший год в США без работы остались более 5,6 миллиона сотрудников индустрии гостеприимства.
Это около 65 процентов всех сокращений рабочих мест в стране, которые были вызваны пандемией.
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