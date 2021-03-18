https://ria.ru/20210318/smolensk-1601760690.html
В Смоленске рядовой получил два года колонии за пропаганду терроризма
В Смоленске рядовой получил два года колонии за пропаганду терроризма
Суд в Смоленске приговорил к двум годам колонии-поселения рядового воинской части, который пропагандировал среди сослуживцев идеологию терроризма, сообщает... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T10:06
2021-03-18T10:06
2021-03-18T10:06
следственный комитет россии (ск рф)
смоленск
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Суд в Смоленске приговорил к двум годам колонии-поселения рядового воинской части, который пропагандировал среди сослуживцев идеологию терроризма, сообщает главное военное следственное управление СК РФ.В отношении рядового войсковой части 23872 Руслана Гаджибалаева было возбуждено дело по статье ч. 1 ст. 205 УК РФ (публичная пропаганда терроризма)."Приговором Второго западного окружного военного суда Гаджибалаеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в релизе.Следствием установлено, что Гаджибалаев "неоднократно распространял среди своих сослуживцев информацию, направленную на формирование у них убежденности в привлекательности идеологии терроризма и допустимости осуществления террористической деятельности, в том числе о ведении так называемой священной войны".
https://ria.ru/20210302/kuzbass-1599568363.html
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следственный комитет россии (ск рф), смоленск, происшествия