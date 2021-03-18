Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Развитие интернета вещей нацелено на улучшение качества жизни, но влечет за собой ряд киберугроз. Устройства управляются голосом, получают наши изображения и отправляют данные на сервера, где происходят расчеты, скажем, для управления яркостью лампочки или отображения рецепта блюда на экране холодильника. Все это чревато рисками перехвата данных злоумышленниками, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
"Информация или биометрические данные пользователя будут перехвачены в процессе передачи, или сервер будет атакован хакерами. По этим данным злоумышленник может узнать многое о человеке. Но это не самый большой риск, который приносит в наш мир умная бытовая техника", - отмечает он.
О любых ваших перемещениях информацию недоброжелателям могут дать такие приборы, как дверные звонки, камеры и микрофоны, если они подключены к интернету. В ряде случаев помещение можно и вовсе заблокировать снаружи, что опасно для жизни и здоровья.
Также умная техника расскажет вашему партнеру, как и с кем вы проводите свободное время, а вору – когда вас не бывает дома. Надёжных антивирусов и систем защиты от этих новых киберугроз пока нет, поэтому важно сохранять осторожность и не полагаться на "умные вещи" полностью, выдавая им всю информацию, предупреждает Мясоедов.
26 февраля, 14:08НаукаВ Facebook задумались над "шпионскими" умными очками