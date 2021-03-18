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Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
Развитие интернета вещей нацелено на улучшение качества жизни, но влечет за собой ряд киберугроз. Устройства управляются голосом, получают наши изображения и... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T03:18
2021-03-18T03:18
интеллектуальный резерв
павел мясоедов
технологии
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Развитие интернета вещей нацелено на улучшение качества жизни, но влечет за собой ряд киберугроз. Устройства управляются голосом, получают наши изображения и отправляют данные на сервера, где происходят расчеты, скажем, для управления яркостью лампочки или отображения рецепта блюда на экране холодильника. Все это чревато рисками перехвата данных злоумышленниками, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.О любых ваших перемещениях информацию недоброжелателям могут дать такие приборы, как дверные звонки, камеры и микрофоны, если они подключены к интернету. В ряде случаев помещение можно и вовсе заблокировать снаружи, что опасно для жизни и здоровья. Также умная техника расскажет вашему партнеру, как и с кем вы проводите свободное время, а вору – когда вас не бывает дома. Надёжных антивирусов и систем защиты от этих новых киберугроз пока нет, поэтому важно сохранять осторожность и не полагаться на "умные вещи" полностью, выдавая им всю информацию, предупреждает Мясоедов.
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интеллектуальный резерв, павел мясоедов, технологии

Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми

03:18 18.03.2021
 
© Fotolia / Denys PrykhodovМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Fotolia / Denys Prykhodov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Развитие интернета вещей нацелено на улучшение качества жизни, но влечет за собой ряд киберугроз. Устройства управляются голосом, получают наши изображения и отправляют данные на сервера, где происходят расчеты, скажем, для управления яркостью лампочки или отображения рецепта блюда на экране холодильника. Все это чревато рисками перехвата данных злоумышленниками, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
"Информация или биометрические данные пользователя будут перехвачены в процессе передачи, или сервер будет атакован хакерами. По этим данным злоумышленник может узнать многое о человеке. Но это не самый большой риск, который приносит в наш мир умная бытовая техника", - отмечает он.
О любых ваших перемещениях информацию недоброжелателям могут дать такие приборы, как дверные звонки, камеры и микрофоны, если они подключены к интернету. В ряде случаев помещение можно и вовсе заблокировать снаружи, что опасно для жизни и здоровья.
Также умная техника расскажет вашему партнеру, как и с кем вы проводите свободное время, а вору – когда вас не бывает дома. Надёжных антивирусов и систем защиты от этих новых киберугроз пока нет, поэтому важно сохранять осторожность и не полагаться на "умные вещи" полностью, выдавая им всю информацию, предупреждает Мясоедов.
Страница Facebook - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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Интеллектуальный РезервПавел МясоедовТехнологии
 
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