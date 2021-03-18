https://ria.ru/20210318/shpionyat-1601741762.html

Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми

Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми

Развитие интернета вещей нацелено на улучшение качества жизни, но влечет за собой ряд киберугроз. Устройства управляются голосом, получают наши изображения и... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T03:18

2021-03-18T03:18

2021-03-18T03:18

интеллектуальный резерв

павел мясоедов

технологии

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Развитие интернета вещей нацелено на улучшение качества жизни, но влечет за собой ряд киберугроз. Устройства управляются голосом, получают наши изображения и отправляют данные на сервера, где происходят расчеты, скажем, для управления яркостью лампочки или отображения рецепта блюда на экране холодильника. Все это чревато рисками перехвата данных злоумышленниками, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.О любых ваших перемещениях информацию недоброжелателям могут дать такие приборы, как дверные звонки, камеры и микрофоны, если они подключены к интернету. В ряде случаев помещение можно и вовсе заблокировать снаружи, что опасно для жизни и здоровья. Также умная техника расскажет вашему партнеру, как и с кем вы проводите свободное время, а вору – когда вас не бывает дома. Надёжных антивирусов и систем защиты от этих новых киберугроз пока нет, поэтому важно сохранять осторожность и не полагаться на "умные вещи" полностью, выдавая им всю информацию, предупреждает Мясоедов.

https://ria.ru/20210226/ochki-1599094921.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интеллектуальный резерв, павел мясоедов, технологии