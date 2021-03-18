https://ria.ru/20210318/rubl-1601750865.html
Аналитик предсказал ослабление рубля
Аналитик предсказал ослабление рубля
К середине года курс российской валюты может составить 77 рублей к доллару и 90 рублей к евро. Такой прогноз озвучил главный аналитик "Совкомбанка" Михаил... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T08:46
2021-03-18T08:46
2021-03-18T12:12
курс рубля
джо байден
совкомбанк
экономика
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. К середине года курс российской валюты может составить 77 рублей к доллару и 90 рублей к евро. Такой прогноз озвучил главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.Другая причина, как считает Васильев, в том, что экономика начинает восстанавливаться, страны открывают границы: в результате будет расти спрос на валюту для зарубежных поездок.Накануне курс рубля резко снизился после высказываний Джо Байдена о "вмешательствах" России в выборы в Соединенных Штатах: доллар подскакивал до 74 рублей, евро стоил выше 88 рублей. Сегодня национальная валюта в начале торгов по-разному меняется к доллару и евро на дешевеющей нефти и после вчерашнего падения: курс американской валюты расчетами "завтра" по состоянию на 07:17 (мск) поднялся до 73,78 рубля, евро — снизился до 88,21 рубля.
https://ria.ru/20210317/bayden-1601684826.html
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курс рубля, джо байден, совкомбанк, экономика