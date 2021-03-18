https://ria.ru/20210318/rubl-1601750865.html

Аналитик предсказал ослабление рубля

Аналитик предсказал ослабление рубля

К середине года курс российской валюты может составить 77 рублей к доллару и 90 рублей к евро. Такой прогноз озвучил главный аналитик "Совкомбанка" Михаил... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T08:46

2021-03-18T08:46

2021-03-18T12:12

курс рубля

джо байден

совкомбанк

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596704058_0:164:3001:1852_1920x0_80_0_0_1b684cb9ec18dcf1a3f4ee7c674755bf.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. К середине года курс российской валюты может составить 77 рублей к доллару и 90 рублей к евро. Такой прогноз озвучил главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.Другая причина, как считает Васильев, в том, что экономика начинает восстанавливаться, страны открывают границы: в результате будет расти спрос на валюту для зарубежных поездок.Накануне курс рубля резко снизился после высказываний Джо Байдена о "вмешательствах" России в выборы в Соединенных Штатах: доллар подскакивал до 74 рублей, евро стоил выше 88 рублей. Сегодня национальная валюта в начале торгов по-разному меняется к доллару и евро на дешевеющей нефти и после вчерашнего падения: курс американской валюты расчетами "завтра" по состоянию на 07:17 (мск) поднялся до 73,78 рубля, евро — снизился до 88,21 рубля.

https://ria.ru/20210317/bayden-1601684826.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курс рубля, джо байден, совкомбанк, экономика