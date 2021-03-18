https://ria.ru/20210318/putin-1601830410.html
Выступление Путина на концерте в честь возвращения Крыма
Выступление Путина на концерте в честь возвращения Крыма
Президент Владимир Путин выступает на праздничном концерте, посвященном седьмой годовщине возвращения Крыма в состав России. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T17:53
2021-03-18T17:53
2021-03-18T21:08
россия
владимир путин
республика крым
видео
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Президент Владимир Путин выступает на праздничном концерте, посвященном седьмой годовщине возвращения Крыма в состав России.Сегодня глава государства провел совещание по социально-экономическому развитию региона. Также он поучаствовал в телемосте о ходе строительства и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения в регионе и встретился с представителями общественности.В минувшие выходные по всей стране широко отмечали семилетнюю годовщину воссоединения полуострова с Россией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Путин выступает с речью на концерте в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией
LIVE: Путин выступает с речью на концерте в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией
2021-03-18T17:53
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PT6M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, россия, владимир путин, республика крым, видео
Выступление Путина на концерте в честь возвращения Крыма
Президент Владимир Путин выступает на праздничном концерте, посвященном седьмой годовщине возвращения Крыма в состав России.
2021-03-18T17:53
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PT6M48S
Президент Владимир Путин выступает на праздничном концерте, посвященном седьмой годовщине возвращения Крыма в состав России.
Сегодня глава государства провел совещание по социально-экономическому развитию региона. Также он поучаствовал в телемосте о ходе строительства и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения в регионе и встретился с представителями общественности.
В минувшие выходные по всей стране широко отмечали семилетнюю годовщину воссоединения полуострова с Россией.