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Выступление Путина на концерте в честь возвращения Крыма
Выступление Путина на концерте в честь возвращения Крыма
Президент Владимир Путин выступает на праздничном концерте, посвященном седьмой годовщине возвращения Крыма в состав России. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T17:53
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россия
владимир путин
республика крым
видео
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Президент Владимир Путин выступает на праздничном концерте, посвященном седьмой годовщине возвращения Крыма в состав России.Сегодня глава государства провел совещание по социально-экономическому развитию региона. Также он поучаствовал в телемосте о ходе строительства и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения в регионе и встретился с представителями общественности.В минувшие выходные по всей стране широко отмечали семилетнюю годовщину воссоединения полуострова с Россией.
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LIVE: Путин выступает с речью на концерте в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией
LIVE: Путин выступает с речью на концерте в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией
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видео, россия, владимир путин, республика крым, видео
Выступление Путина на концерте в честь возвращения Крыма
Президент Владимир Путин выступает на праздничном концерте, посвященном седьмой годовщине возвращения Крыма в состав России.
2021-03-18T17:53
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Выступление Путина на концерте в честь возвращения Крыма

17:53 18.03.2021 (обновлено: 21:08 18.03.2021)
 
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Президент Владимир Путин выступает на праздничном концерте, посвященном седьмой годовщине возвращения Крыма в состав России.
Сегодня глава государства провел совещание по социально-экономическому развитию региона. Также он поучаствовал в телемосте о ходе строительства и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения в регионе и встретился с представителями общественности.
В минувшие выходные по всей стране широко отмечали семилетнюю годовщину воссоединения полуострова с Россией.
 
РоссияВладимир ПутинРеспублика КрымВидео
 
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