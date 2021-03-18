https://ria.ru/20210318/putin-1601830410.html

Выступление Путина на концерте в честь возвращения Крыма

Выступление Путина на концерте в честь возвращения Крыма

Президент Владимир Путин выступает на праздничном концерте, посвященном седьмой годовщине возвращения Крыма в состав России. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T17:53

2021-03-18T17:53

2021-03-18T21:08

россия

владимир путин

республика крым

видео

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Президент Владимир Путин выступает на праздничном концерте, посвященном седьмой годовщине возвращения Крыма в состав России.Сегодня глава государства провел совещание по социально-экономическому развитию региона. Также он поучаствовал в телемосте о ходе строительства и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения в регионе и встретился с представителями общественности.В минувшие выходные по всей стране широко отмечали семилетнюю годовщину воссоединения полуострова с Россией.

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2021

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LIVE: Путин выступает с речью на концерте в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией LIVE: Путин выступает с речью на концерте в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2021-03-18T17:53 true PT6M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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