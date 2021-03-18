https://ria.ru/20210318/pugacheva-1601656775.html

Фанаты Аллы Пугачевой объявили войну хейтерам

Фанаты Аллы Пугачевой объявили войну хейтерам

Администратор фан-аккаунта об Алле Пугачевой опубликовал в Instagram пост, в котором объявил войну хейтерам прославленной артистки. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T04:30

2021-03-18T04:30

2021-03-18T04:30

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Администратор фан-аккаунта об Алле Пугачевой опубликовал в Instagram пост, в котором объявил войну хейтерам прославленной артистки. Несколькими часами ранее администратор разместил еще один пост, в котором заявил, что "раз и навсегда" хочет расставить все точки над "i" в отношении пользователей, которые в комментариях ругаются матом и оскорбляют певицу. "Аллу Борисовну Пугачеву любят и люди старшего поколения, и люди младшего поколения. Я тому живое подтверждение — мне 19 лет. И, дорогие мои, не думайте, что вы всегда будете молоды и красивы. Через пару десятков лет вам тоже будет 70 лет. И дай бог, чтобы вы так же прекрасно выглядели, как Алла Борисовна, ее друзья и коллеги", — заступился за певицу модератор.В комментариях подписчики поддержали такое решение. "Правильно. Меня всегда удивляют эти люди. Ну не лезь ты на эту страницу", "Все верно. Если их раздражает Пугачева, пусть отписываются", — поделились мнением пользователи. Алла Пугачева — одна из самых обсуждаемых звезд российского шоу-бизнеса. Каждый ее выход в свет, а также публикации в соцсетях вызывают бурную реакцию аудитории. И хотя многие восхищаются тем, как выглядит 71-летняя артистка, некоторые все же находят, к чему придраться.

https://ria.ru/20201207/pugacheva-1587944574.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фанаты, соцсети, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, алла пугачева