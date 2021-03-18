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https://ria.ru/20210318/pugacheva-1601656775.html
Фанаты Аллы Пугачевой объявили войну хейтерам
Фанаты Аллы Пугачевой объявили войну хейтерам
Администратор фан-аккаунта об Алле Пугачевой опубликовал в Instagram пост, в котором объявил войну хейтерам прославленной артистки. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T04:30
2021-03-18T04:30
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Администратор фан-аккаунта об Алле Пугачевой опубликовал в Instagram пост, в котором объявил войну хейтерам прославленной артистки. Несколькими часами ранее администратор разместил еще один пост, в котором заявил, что "раз и навсегда" хочет расставить все точки над "i" в отношении пользователей, которые в комментариях ругаются матом и оскорбляют певицу. "Аллу Борисовну Пугачеву любят и люди старшего поколения, и люди младшего поколения. Я тому живое подтверждение — мне 19 лет. И, дорогие мои, не думайте, что вы всегда будете молоды и красивы. Через пару десятков лет вам тоже будет 70 лет. И дай бог, чтобы вы так же прекрасно выглядели, как Алла Борисовна, ее друзья и коллеги", — заступился за певицу модератор.В комментариях подписчики поддержали такое решение. "Правильно. Меня всегда удивляют эти люди. Ну не лезь ты на эту страницу", "Все верно. Если их раздражает Пугачева, пусть отписываются", — поделились мнением пользователи. Алла Пугачева — одна из самых обсуждаемых звезд российского шоу-бизнеса. Каждый ее выход в свет, а также публикации в соцсетях вызывают бурную реакцию аудитории. И хотя многие восхищаются тем, как выглядит 71-летняя артистка, некоторые все же находят, к чему придраться.
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фанаты, соцсети, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, алла пугачева

Фанаты Аллы Пугачевой объявили войну хейтерам

04:30 18.03.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Администратор фан-аккаунта об Алле Пугачевой опубликовал в Instagram пост, в котором объявил войну хейтерам прославленной артистки.

"С этого дня! Любое оскорбление чести и достоинства Аллы Борисовны Пугачевой, а также ее семьи, друзей, коллег и, конечно, моих подписчиков, будет караться пожизненной блокировкой. Все негативные комментарии будут немедленно удалены!" — сообщил владелец страницы.

Несколькими часами ранее администратор разместил еще один пост, в котором заявил, что "раз и навсегда" хочет расставить все точки над "i" в отношении пользователей, которые в комментариях ругаются матом и оскорбляют певицу.
"Аллу Борисовну Пугачеву любят и люди старшего поколения, и люди младшего поколения. Я тому живое подтверждение — мне 19 лет. И, дорогие мои, не думайте, что вы всегда будете молоды и красивы. Через пару десятков лет вам тоже будет 70 лет. И дай бог, чтобы вы так же прекрасно выглядели, как Алла Борисовна, ее друзья и коллеги", — заступился за певицу модератор.
В комментариях подписчики поддержали такое решение. "Правильно. Меня всегда удивляют эти люди. Ну не лезь ты на эту страницу", "Все верно. Если их раздражает Пугачева, пусть отписываются", — поделились мнением пользователи.
Алла Пугачева — одна из самых обсуждаемых звезд российского шоу-бизнеса. Каждый ее выход в свет, а также публикации в соцсетях вызывают бурную реакцию аудитории. И хотя многие восхищаются тем, как выглядит 71-летняя артистка, некоторые все же находят, к чему придраться.
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