https://ria.ru/20210318/promyshlennost-1601803043.html

Круглый стол о перспективах московских промышленных компаний в Африке

Круглый стол о перспективах московских промышленных компаний в Африке

19 марта в 15:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Промышленность 360°: возможности, барьеры, кооперация". Мероприятие пройдет в рамках Первого международного телемоста MOSCOW – AFRICA 2021.

2021-03-18T13:24

2021-03-18T13:24

2021-03-18T13:24

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель генерального директора по инновационно-техническому развитию ООО "НТЦ "Бакор" Михаил КОРОЛЕВ;- руководитель отдела маркетинга ООО "Финго-Комплекс" Максим ДАВЫДОВ;- генеральный директор ООО "Парус Электро" Владимир ХЛЕБНИКОВ;- руководитель департамента развития компании "Инфотехника и Связь" Александр ШУПИКОВ;- исполнительный директор по развитию бизнеса компании Lubcon Limited Ойвол ТОЙИН;- консультант по инвестициям в горнодобывающую промышленность компании Keshidale Investment LTD Исмаил ШИЛЛАЕВ;- председатель Heritage Bank Джани ИБРАГИМ;- координатор по международным отношениям и экономическому сотрудничеству Торгово-промышленной палаты Республики Мозамбик Салим Мохамед ХАНИФО.Экономика стран Африки в предыдущие 15 лет росла в среднем на 4-5% в год, а в некоторых странах – на 7-8%, опережая многие азиатские государства. Согласно прогнозу ряда аналитиков, в следующие 30 лет экономика региона может увеличиться до 29 трлн долларов. Сегодня перед африканскими странами стоит задача по расширению и качественному улучшению инфраструктуры. Уже многие международные организации и корпорации участвуют в мероприятиях по развитию транспортной, горнодобывающей, энергетической и прочей инфраструктуры на африканском континенте.Каковы перспективы московских компаний относительно развития внешнеэкономической детальности, участия в инфраструктурных и кооперационных проектах в Африке?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы