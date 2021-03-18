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Круглый стол о перспективах московских промышленных компаний в Африке
Круглый стол о перспективах московских промышленных компаний в Африке
19 марта в 15:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Промышленность 360°: возможности, барьеры, кооперация". Мероприятие пройдет в рамках Первого международного телемоста MOSCOW – AFRICA 2021.
2021-03-18T13:24
2021-03-18T13:24
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Задать вопросУчастники:- заместитель генерального директора по инновационно-техническому развитию ООО "НТЦ "Бакор" Михаил КОРОЛЕВ;- руководитель отдела маркетинга ООО "Финго-Комплекс" Максим ДАВЫДОВ;- генеральный директор ООО "Парус Электро" Владимир ХЛЕБНИКОВ;- руководитель департамента развития компании "Инфотехника и Связь" Александр ШУПИКОВ;- исполнительный директор по развитию бизнеса компании Lubcon Limited Ойвол ТОЙИН;- консультант по инвестициям в горнодобывающую промышленность компании Keshidale Investment LTD Исмаил ШИЛЛАЕВ;- председатель Heritage Bank Джани ИБРАГИМ;-&nbsp;координатор по международным отношениям и экономическому сотрудничеству Торгово-промышленной палаты Республики Мозамбик Салим Мохамед ХАНИФО.Экономика стран Африки в предыдущие 15 лет росла в среднем на 4-5% в год, а в некоторых странах – на 7-8%, опережая многие азиатские государства. Согласно прогнозу ряда аналитиков, в следующие 30 лет экономика региона может увеличиться до 29 трлн долларов. Сегодня перед африканскими странами стоит задача по расширению и качественному улучшению инфраструктуры. Уже многие международные организации и корпорации участвуют в мероприятиях по развитию транспортной, горнодобывающей, энергетической и прочей инфраструктуры на африканском континенте.Каковы перспективы московских компаний относительно развития внешнеэкономической детальности, участия в инфраструктурных и кооперационных проектах в Африке?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Круглый стол о перспективах московских промышленных компаний в Африке

13:24 18.03.2021
 
Читать ria.ru в
19 марта в 15:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Промышленность 360°: возможности, барьеры, кооперация". Мероприятие пройдет в рамках Первого международного телемоста MOSCOW – AFRICA 2021.
Задать вопрос

Участники:
- заместитель генерального директора по инновационно-техническому развитию ООО "НТЦ "Бакор" Михаил КОРОЛЕВ;
- руководитель отдела маркетинга ООО "Финго-Комплекс" Максим ДАВЫДОВ;
- генеральный директор ООО "Парус Электро" Владимир ХЛЕБНИКОВ;
- руководитель департамента развития компании "Инфотехника и Связь" Александр ШУПИКОВ;
- исполнительный директор по развитию бизнеса компании Lubcon Limited Ойвол ТОЙИН;
- консультант по инвестициям в горнодобывающую промышленность компании Keshidale Investment LTD Исмаил ШИЛЛАЕВ;
- председатель Heritage Bank Джани ИБРАГИМ;
- координатор по международным отношениям и экономическому сотрудничеству Торгово-промышленной палаты Республики Мозамбик Салим Мохамед ХАНИФО.

Экономика стран Африки в предыдущие 15 лет росла в среднем на 4-5% в год, а в некоторых странах – на 7-8%, опережая многие азиатские государства. Согласно прогнозу ряда аналитиков, в следующие 30 лет экономика региона может увеличиться до 29 трлн долларов. Сегодня перед африканскими странами стоит задача по расширению и качественному улучшению инфраструктуры. Уже многие международные организации и корпорации участвуют в мероприятиях по развитию транспортной, горнодобывающей, энергетической и прочей инфраструктуры на африканском континенте.
Каковы перспективы московских компаний относительно развития внешнеэкономической детальности, участия в инфраструктурных и кооперационных проектах в Африке?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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