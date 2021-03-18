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Врач Валерий Вечорко посоветовал пенсионерам сделать прививку от COVID-19
Врач Валерий Вечорко посоветовал пенсионерам сделать прививку от COVID-19
Пенсионерам для того, чтобы безопасно вернуться к привычной жизни и не бояться заражения коронавирусом, нужно сделать прививку, сообщил главный врач городской... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:37
2021-03-18T11:42
вакцинация россиян от covid-19
валерий вечорко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пенсионерам для того, чтобы безопасно вернуться к привычной жизни и не бояться заражения коронавирусом, нужно сделать прививку, сообщил главный врач городской больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, комментируя исследование о высоком риске повторного заражения у пожилых.Ранее научный журнал Lancet опубликовал исследование датских ученых, согласно которому люди старше 65 лет подвержены более высокому риску повторного заражения коронавирусом."Среди пенсионеров меньше всего переболевших в связи с тем, что на самоизоляции они пробыли дольше всех. К тому же, как мы с вами знаем, люди пожилого возраста имеют сопутствующие заболевания, что в свою очередь утяжеляет течение и так непростой болезни. Все эти факторы несомненно говорят о том, что пожилые люди находятся в группе риска. С помощью ограничений мы их старались уберечь от вируса. И нам это удалось. Теперь, чтобы безопасно вернуться к нормальной жизни, чтобы не бояться заразиться и заболеть, надо сделать прививку", - отметил Вечорко в своем Telegram-канале.Людей старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, первыми отправили на домашний режим с началом пандемии в 2020 году. Режим самоизоляции стал для них рекомендательным в марте 2021 года.Как ранее сообщал заместитель главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи столицы Алексей Безымянный, коронавирус в Москве зафиксировали более чем у 171 тысячи пациентов старше 65 лет, это 18% от всех заболевших.
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вакцинация россиян от covid-19, валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Врач Валерий Вечорко посоветовал пенсионерам сделать прививку от COVID-19

11:37 18.03.2021 (обновлено: 11:42 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлавный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пенсионерам для того, чтобы безопасно вернуться к привычной жизни и не бояться заражения коронавирусом, нужно сделать прививку, сообщил главный врач городской больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, комментируя исследование о высоком риске повторного заражения у пожилых.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал исследование датских ученых, согласно которому люди старше 65 лет подвержены более высокому риску повторного заражения коронавирусом.
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"Среди пенсионеров меньше всего переболевших в связи с тем, что на самоизоляции они пробыли дольше всех. К тому же, как мы с вами знаем, люди пожилого возраста имеют сопутствующие заболевания, что в свою очередь утяжеляет течение и так непростой болезни. Все эти факторы несомненно говорят о том, что пожилые люди находятся в группе риска. С помощью ограничений мы их старались уберечь от вируса. И нам это удалось. Теперь, чтобы безопасно вернуться к нормальной жизни, чтобы не бояться заразиться и заболеть, надо сделать прививку", - отметил Вечорко в своем Telegram-канале.
Людей старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, первыми отправили на домашний режим с началом пандемии в 2020 году. Режим самоизоляции стал для них рекомендательным в марте 2021 года.
Как ранее сообщал заместитель главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи столицы Алексей Безымянный, коронавирус в Москве зафиксировали более чем у 171 тысячи пациентов старше 65 лет, это 18% от всех заболевших.
 
Вакцинация россиян от COVID-19Валерий ВечоркоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
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